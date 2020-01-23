23.01.2020 15:57 - Güncelleme: 23.01.2020 15:59

Dijital analiz platformu olan Factba.se, dün ABD doğu yakası zaman dilimine göre 17.00 itibariyle ABD Başkanı Donald Trump'ın toplam 125 tweet attığını açıkladı. Bunların 110 tanesi retweet oldu.



Trump’ın iletilerinin çoğunu Kongre’nin Cumhuriyetçi üyelerinin, seçim kampanyası görevlilerin ve Fox News sunucularının azil karşıtı retweetleri oluşturdu.

Donald Trump bu rekoru, ‘görevini kötüye kullanmak’ ve ‘Kongre'nin işleyişini engellemek’ suçlamalarıyla hakkında başlatılan azil soruşturmasının Senato'daki ilk duruşması sırasında kırdı. O sırada Dünya Ekonomik Forumu için İsviçre’nin Davos kasabasında bulunan Trump, dönüş yolunda da tweetlerine devam etti.

BİR ÖNCEKİ REKOR DA AZİL SÜRECİYLE GELMİŞTİ

Donald Trump en son 13 Aralık 2019'da, 24 saat içinde 123 tweet paylaşarak rekor kırmıştı. Bu gün de Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi 14 saatlik bir maraton sonucu Trump’a yönelik iki azil maddesini onaylamış ve azil maddesi taslağını Temsilciler Meclisi’ne göndermişti.



(Sputnik)