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Dünya

Trump kendini Orta Doğu'nun koruyucusu ilan etti! İran'ın ''Hürmüz'' çıkışına ABD'den maliyet hesabı

ABD ile İran arasındaki 60 günlük ateşkes pamuk ipliğine bağlı. İşgalci İsrail'in Lübnan saldırıları sonrası İran Hürmüz'ü kapattığını ilan etti. Söz konusu hamlenin ardından Trump'tan yine tehditvari bir açıklama geldi. İran ile yürürlükteki 60 günlük ateşkes süresince Hürmüz Boğazı'nda herhangi bir geçiş ücreti alınmayacağını vurgulayan Trump, bu süreçte bir anlaşmanın tamamlanamaması halinde yalnızca ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerde ücret alabileceğini savundu. Ayrıca Trump, 'Orta Doğu ülkelerinin 'koruyucusu' olarak verilen hizmetlerin geçmiş, mevcut ve gelecekteki maliyetlerinin karşılanması amacıyla' alınacağını iddia etti.

KÜBRA ŞENAL21 Haziran 2026 Pazar 00:09 - Güncelleme:
Trump kendini Orta Doğu'nun koruyucusu ilan etti! İran'ın ''Hürmüz'' çıkışına ABD'den maliyet hesabı
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ABD Başkanı Donald Trump, ABD-İran arasında İsviçre'nin Bürgenstock kasabasında gerçekleştirilmesi beklenen görüşmeler öncesinde dikkat çeken bir açıklama yaptı.

"ANLAŞMA OLMAZSA ÜCRETİ SADECE ABD ALIR"

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran ile imzalanan mutabakat zaptı kapsamındaki 60 günlük ateşkes boyunca Hürmüz Boğazı'nda herhangi bir geçiş ücreti uygulanmayacağını belirtti. ABD Başkanı, 60 günlük sürenin sona ermesinin ardından da anlaşmanın tamamlanamaması halinde, ABD tarafından ve ABD adına uygulanmadığı sürece boğazdan geçişlerde herhangi bir ücret alınmayacağını ifade etti.

Trump, "Ateşkes kapsamındaki 60 gün süresince Hürmüz Boğazı'nda herhangi bir geçiş ücreti uygulanmayacak ve 60 günlük sürenin sona ermesinin ardından da, anlaşmanın tamamlanamaması halinde ABD tarafından ve ABD adına uygulanmadığı sürece Hürmüz Boğazı'nda herhangi bir geçiş ücreti alınmayacak" ifadelerini kullandı.

"ORTA DOĞU'NUN KORUYUCUSUYUZ"

Trump, ABD tarafından talep edilebilecek herhangi bir geçiş ücretinin, "Orta Doğu ülkelerinin 'koruyucusu' olarak verilen hizmetlerin geçmiş, mevcut ve gelecekteki maliyetlerinin karşılanması amacıyla" alınacağını savundu.

İRAN, HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN KAPATILDIĞINI AÇIKLAMIŞTI

ABD Başkanı'nın bu açıklaması, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun (DMO) İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürerek taraflar arasındaki mutabakat zaptının ihlal edildiğini belirtmesinin ardından geldi. İran ordusu, söz konusu ihlal nedeniyle Hürmüz Boğazı'nın yeniden kapatıldığı açıklamıştı.

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