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Trump, kendisine “yetersiz” diyen Romney’e yanıt verdi

ABD Başkanı Trump, Washington Post gazetesinde yayımlanan makalesinde kendisini sert ifadelerle eleştiren Utah Senatörü Romney’e, “Ben büyük kazandım, o kazanmadı. Takım oyuncusu ol!” diyerek tepki gösterdi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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ABD Başkanı Donald Trump, Washington Post gazetesinde yayımlanan makalesinde kendisini sert ifadelerle eleştiren Utah Senatörü Cumhuriyetçi Mitt Romney’e Twitter hesabı üzerinden yanıt verdi.
 
Göreve geldiğinden beri anlaşmazlık yaşadığı ve kasım ayında yapılan ara seçimlerde tekrar aday olmayarak emekliye ayrılan Arizona Senatörü Cumhuriyetçi Jeff Flake’e atıfta bulunan Trump, “Mitt Romney ile yine başlıyoruz, ama çok hızlı! Soru şu olacak, o da Flake gibi mi? Umarım değildir.” sözleriyle tepki gösterdi.
 
Romney’in kendisini eleştirmek yerine daha faydalı meselelere odaklanmasını istediğini belirten Trump, “Sınır güvenliğine ve faydalı olabileceği diğer çok sayıda konuya odaklanmasını tercih ederim. Ben büyük kazandım, fakat o kazanmadı. Bütün Cumhuriyetçiler adına mutlu olmalı. Takım oyuncusu ol ve KAZAN!” ifadelerini kullandı.
 
Mitt Romney: Trump’ın karakteri yetersiz kalıyor
 
2012 ABD Başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı olan ve kasım ayındaki ara seçimlerde Utah Senatörü olarak seçilen Mitt Romney’nin, Washington Post gazetesinde yayımlanan makalesi bugün ABD gündemini fazlasıyla meşgul etti.
 
“Bir Başkan milletin kamusal karakterini şekillendirir. Trump’ın karakteri yetersiz kalıyor” başlıklı makalesinde Trump’ın başkanlık koltuğunu dolduramayıp sorumluluklarını taşıyamadığını belirten Romney, özellikle aralık ayında yaptıklarıyla Trump başkanlığının büyük bir düşüş yaşadığını ifade etti.
 
Mitt Romney, 2020’de gerçekleştirilecek başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti’den Trump’ın karşısına çıkabilecek adaylar arasında gösteriliyor.

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