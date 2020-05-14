Trump kendisini analiz eden yapay zekayı bozdu

14 Mayıs 2020 Perşembe 10:31 - Güncelleme: 14 Mayıs 2020 Perşembe 10:31

ABD Başkanı Trump'ın tweet'lerini ve konuşmalarını analiz etmek için geliştirilen Margaret adı verilen bu yapay zekalı bot bir kez daha gündemde.

Ancak yapay zekayı gazetelerin manşetlerine taşıyan olay onun başarısı değil bozulması.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Trump, kendisini analiz etmesi için geliştirilen yapay zekayı bozdu.

Aynı habere göre Trump'ın geçtiğimiz günlerde Mercan Denizi Muharebesi yıl dönümünde yaptığı konuşmayı da takibe alan Margaret, bazı noktalarda hata yaptı.

NTV'nin derlediği habere göre; bu hatanın nedenini araştıran ekip sorunun yapay zekanın İngilizceye sadık kalması ancak Trump'ın gramer kurallarına uymaması olduğunu belirledi.

Başka bir deyişle yapay zeka Trump'ın sözünü ne zaman keseceği, ne zaman yeni bir cümleye başlayacağı belli olmadığı için başarısız oldu.

Ekip çözüm olarak yapay zekanın gramer kriterlerini değiştirme kararı aldı.