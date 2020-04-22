star.com.tr 22 Nisan 2020 Çarşamba 14:30 - Güncelleme: 22 Nisan 2020 Çarşamba 14:31

CNN'nin tüm dünyaya duyurduğu, Kim Jong-un'un sağlık durumunun kritik olduğuna dair iddialar, uluslararası kamuoyunun dikkatini ülkeye çevirdi.

Kuzey Kore'den haberlere ilişkin bir açıklama yapılmazken, haberlerin herhangi bir kaynağa dayanmaması eleştirilere neden oldu.

Kim Jong-un'un sağlık durumu hakkındaki haberlerle ilgili tartışmaya, ABD Başkanı Donald Trump da dahil oldu.

Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, 'Kuzey Kore liderinin sağlık durumu hakkındaki' soruya, 'İyi ilişkilerimiz var. Umarım iyidir. Ona iyi şanslar diliyorum.' dedi.

'CNN'E GÜVENMİYORUM'

Trump, Fox News'ten Bret Baier'in Kim Jong-un'un sağlığı hakkındaki sorusu üzerine, gelen haberlerin doğru olup olmadığını bilmediklerin söledi. Trump, 'Sağlığıyla ilgili çok ciddi haberler var. Kimse bunu doğrulamadı. CNN'de bir haber çıktığında, açıkçası çok fazla güvenmiyorum.' dedi.

Kim'in sağlık durumuyla ilgili iddialar ilk olarak CNN tarafından dile getirilmişti. Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'un geçirdiği kalp ameliyatının ardından sağlık durumunun ağırlaştığı iddia edilmişti.

CNN'in aksine, Reuters ve Yonhap haber ajansları, Kim'in sağlığıyla ilgili 'olağan dışı' bir duyum almadıklarını duyurdular.

Güney Koreli kaynaklar da, herhangi bir sıkıntı görmediklerini ve Kim'in son günlerde halkın karşısına çıktığını söyledi.

Çin Komünist Partisinin Uluslararası İrtibat Departmanı, CNN'in iddialarını reddetti ve Kim'in rahatsız olmadığını açıkladı.

star.com.tr

