Trump: Kim ile önümüzdeki ocak veye şubat ayında görüşeceğim
Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile önümüzdeki ocak veya şubat ayında görüşebileceğini açıkladı.
- star.com.tr
ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile önümüzdeki ocak veya şubat ayında görüşebileceklerini açıkladı.
Donald Trump, Arjantin'de gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi'nden Washington'a dönüşü sırasında uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Önümüzdeki ocak veya şubat ayında Kim Jong-un ile görüşeğini düşündüğünü söyleyen Trump, zirvenin gerçekleştireleceği yer için 3 tane alternatifleri olduğunu söyledi.
"(Kim Jong-un ile çok iyi anlaşıyoruz, iyi bir ilişkimiz var" diyen Trump, bir noktada Kim Jong-un'u ABD'ye davet edeceğini söyledi.
Donald Trump ile Kim Jong-un arasındaki ilk zirve geçtiğimiz haziran ayında Sinagapur'da yapılmıştı.
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