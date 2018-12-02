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Trump: Kim ile önümüzdeki ocak veye şubat ayında görüşeceğim

Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile önümüzdeki ocak veya şubat ayında görüşebileceğini açıkladı.

  • star.com.tr
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ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile önümüzdeki ocak veya şubat ayında görüşebileceklerini açıkladı.

Donald Trump, Arjantin'de gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi'nden Washington'a dönüşü sırasında uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Önümüzdeki ocak veya şubat ayında Kim Jong-un ile görüşeğini düşündüğünü söyleyen Trump, zirvenin  gerçekleştireleceği yer için 3 tane alternatifleri olduğunu söyledi. 

"(Kim Jong-un ile çok iyi anlaşıyoruz, iyi bir ilişkimiz var" diyen Trump, bir noktada Kim Jong-un'u ABD'ye davet edeceğini söyledi. 

Donald Trump ile Kim Jong-un arasındaki ilk zirve geçtiğimiz haziran ayında Sinagapur'da yapılmıştı.

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