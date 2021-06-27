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Dünya

Miting düzenledi! Trump: Amerika'yı geri alacağız

Kongre baskınının ardından ilk defa Ohio eyaletin miting düzenleyen ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, 'Meclisi, Senatoyu ve Amerika'yı geri alacağız. Bunu yakında yapacağız.' dedi.

AA27 Haziran 2021 Pazar 08:41 - Güncelleme: 27 Haziran 2021 Pazar 09:16
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Ohio'nun Wellington kentinde binlerce kişiye seslenen Trump, Kasım 2020 seçimlerindeki yenilgisine oyların sayılmasındaki hilelerin neden olduğu iddiasını yinelerken, "Seçimleri iki kez kazandık ve üçüncü kez kazanmamız gerekebilir. Bu mümkün." dedi.

Eski Başkan, ülkenin güney sınırını geçerek ABD'ye ulaşan göçmen sayısındaki artışa dikkat çektiği konuşmasında, "Ülkemize gelen milyonlarca insan var. Kim olduklarına dair hiçbir fikrimiz yok. Joe Biden bizim yaptığımızın tam tersini yapıyor." ifadelerini kullandı.

Trump, ABD Başkanı Joe Biden'ı Çin'e "boyun eğmekle" suçlarken performansının dünya sahnesinde "utanç verici" olduğunu söyledi.

Donald Trump, yeniden aday olup olmayacağı konusunda net bir ifade kullanmadığı mitingde, Cumhuriyetçi Partinin ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisinde çoğunluğu tekrar sağlayabileceği yönünde seçmenleri teşvik edici sözlere yer verdi.

Trump, "Meclisi, Senatoyu ve Amerika'yı geri alacağız. Bunu yakında yapacağız." dedi.

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