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Trump Kongre'nin Suriye mektubuna 'Yüzde yüz katılıyorum' notunu düştü

ABD Başkanı Donald Trump, bir grup senatörün ABD'nin Suriye'de asker bırakmasına yönelik mektubunun üzerine imzasıyla 'Yüzde yüz katılıyorum. Tümü yapılıyor' notunu düştü.

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ABD Başkanı Donald Trump, ABD Kongresi'nden bir grup senatörün Suriye'de asker bırakılmasına yönelik mektubuna "Yüzde yüz katılıyorum. Tümü yapılıyor" notunu düştü.

Güney Carolina Senatörü Cumhuriyetçi Lindsey Graham'ın öncülüğünde bir grup senatörce imzalanan ve 22 Şubat'ta Beyaz Saray'a gönderilen mektubun üzerine Trump'ın el yazısı ve imzası ile düştüğü nota Amerikan NBC News ulaştı.

Donald Trump, ABD'nin Suriye'de asker bırakması ve Avrupa ülkelerinin de asker göndererek bu çabaya destek vermesini memnuniyetle karşıladıklarını ifade ettikleri mektuptaki "Sizin gibi biz de DEAŞ'ın tekrar geri dönmemesi, İran'ın cesaretlenmemesi gibi Suriye'deki kazanımlarımızı kaybetmemek, kazanımlarımızı pekiştirmek ve Cenevre'den ABD menfaatleri için en iyi sonucun çıkmasını sağlamak için uğraşıyoruz." ifadesini parantez içine aldı.

Trump, mektubun üzerine ise imzasıyla birlikte "Yüzde yüz katılıyorum. Tümü yapılıyor." notunu düştü. 

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