Trump, Kovid-19 aşılamasını hızlandırıyor

AA 12 Ocak 2021 Salı 18:25 - Güncelleme: 12 Ocak 2021 Salı 18:25

ABD'de Başkan Donald Trump yönetimi, eyaletlerden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının 65 yaş ve üstü ile yüksek risk grubundaki kişilerin aşılanmasının hızlandırılmasını ve ikinci dozun bekletilmemesini istedi.

ABD Sağlık Bakanı Alex Azar, bağışıklığın tehlikeye atılmaması için ülkede ilk dozu vurulan aşının ikinci dozlarının da vurulabileceğini belirterek, üretimin, ikinci dozların sağlanması konusunda yeteri kadar öngörülebilir edilebilir olduğuna inandıklarını ifade etti.

Bakan Azar, Trump yönetiminin, ABD eyaletlerinde Kovid-19 aşısının 65 yaş üstü ve yüksek risk grubundaki kişilerin aşılanmasında ikinci dozun bekletilmemesini ve aşının hızlandırılmasını istediğini belirtti.

Eyaletlerde her şeyin sağlık uzmanlarının kullanımlarına hazır olduğunu vurgulayan Azar, artık aşı programında ikinci aşamaya geçme ve ilk dozu almaya elverişli olanların çerçevesini genişletme zamanı geldiğini söyledi.

Azar, bunun, aşılamanın yapılacağı halk sağlığı merkezlerinin ve eczanelerinin sayılarının artacağı anlamına geldiğini belirtti.

Sağlık görevlileri ve bakım evlerinde çalışan personel için gereğinden fazla aşı dağıtıldığını aktaran Azar, eczaneler ve toplum sağlığı merkezleri için daha fazla yönetim kanalına ulaşılması gerektiğine işaret etti.

Azar, federal hükümetin istemesi halinde kitlesel aşılama için eyaletlere destek ekipleri görevlendireceğini söyledi.

Trump yönetimi Aralık 2020 sonuna kadar 20 milyon Amerikalıya aşı yapılacağını açıklamıştı.



ABD başkanlığına seçilen Joe Biden ise Trump yönetiminin aşı dağıtımı ve uygulanması politikasını başarısız olmakla eleştirmiş, şimdiki hızıyla devam ederse Amerikan halkının aşılanmasının yıllar süreceğini belirtmişti.

Biden, kendi yönetiminin göreve geldiği ilk 100 gün içinde 100 milyon aşı taahhüdünde bulunmuştu.