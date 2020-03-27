İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,448
  • EURO
    7,1609
  • ALTIN
    335.974
  • BIST100
    88125
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Trump, Kovid-19'a yakalanan İngiltere Başbakanı Johnson'a ''acil şifalar'' diledi
Dünya

Trump, Kovid-19'a yakalanan İngiltere Başbakanı Johnson'a ''acil şifalar'' diledi

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefon görüşmesi yaparak, 'acil şifalar' dileklerini iletti.

AA27 Mart 2020 Cuma 21:15 - Güncelleme: 27 Mart 2020 Cuma 21:15
ABONE OL

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Trump ve Johnson bugün telefon görüşmesi yaptı.

Trump, Johnson'a yakın dostluğu için teşekkür etti ve acil şifalar diledi.

G-7, G-20 ve diğer uluslararası ortaklıklar yoluyla, koronavirüsün yenilmesi ve küresel ekonominin canlandırılması için yakın iş birliği konusunda mutabık kalan iki lider, ABD ve İngiltere'nin bu salgın sürecinden, öncekinden daha güçlü çıkacağına olan inançlarını yineledi.

JOHNSON KOVİD-19'A YAKALANDI

Johnson, bugün Twitter hesabından yayımladığı video mesajında, son 24 saatte hafif belirtiler göstermeye başladığını, bunun üzerine yapılan Kovid-19 tesitinin pozitif çıktığını söylemişti.

Kendisini karantinaya aldığını belirten Johnson, hükümet işlerini bundan böyle video konferans yoluyla yürüteceğini kaydetmişti.

İngiltere'de önceki gün de tahtın varisi Galler Prensi Charles'a Kovid-19 bulaştığı tespit edilmişti.

Koronavirüs nedeniyle yurt dışından getirilen öğrencilerden yetkililere teşekkür

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Çinli profesör: Türk halkına sesleniyorum; Salgının durması için...
Çinli profesör: Türk halkına sesleniyorum; Salgının durması için...

Çinli profesör: Türk halkına sesleniyorum; Salgının durması için...

AB'yi sert sözlerle eleştirdi: Bize yardım Türkiye'den geldi
AB'yi sert sözlerle eleştirdi: Bize yardım Türkiye'den geldi

AB'yi sert sözlerle eleştirdi: Bize yardım Türkiye'den geldi

Ölüm tehditleri alıyor
Ölüm tehditleri alıyor

Ölüm tehditleri alıyor

Koronavirüsle mücadelede gündemi sarsan iddia: Tıbbi malzeme yüklü uçakları engellediler
Koronavirüsle mücadelede gündemi sarsan iddia: Tıbbi malzeme yüklü uçakları engellediler

Koronavirüsle mücadelede gündemi sarsan iddia: Tıbbi malzeme yüklü uçakları engellediler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.