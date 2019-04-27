Trump kürsüye doğru geldiği sırada sahneye telefon fırlatıldı ABD Başkanı Donald Trump, katıldığı toplantıda konuşmasını yapmak için kürsüye geldiği sırada katılımcılar arasından bir kişi Trump'a doğru sahneye cep telefonu fırlattı. Trump'ın uzağına düşen telefonu fırlatan kişi tutuklandı.