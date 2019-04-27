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Trump kürsüye doğru geldiği sırada sahneye telefon fırlatıldı

ABD Başkanı Donald Trump, katıldığı toplantıda konuşmasını yapmak için kürsüye geldiği sırada katılımcılar arasından bir kişi Trump'a doğru sahneye cep telefonu fırlattı. Trump'ın uzağına düşen telefonu fırlatan kişi tutuklandı.

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ABD Başkanı Donald Trump, Ulusal Tüfek Derneğine (NRA) bağlı lobi kuruluşu Ulusal Tüfek Derneği Yasama Eylem Enstitüsünün (NRA-ILA) Indianapolis’te düzenlediği "Liderler Forumu" etkinliğinde konuştu. 

Trump, Ulusal Tüfek Derneğine (NRA) bağlı lobi kuruluşu Ulusal Tüfek Derneği Yasama Eylem Enstitüsünün (NRA-ILA) Indianapolis’te düzenlediği "Liderler Forumu" toplantısında konuşmak için kürsüye geldiği sırada izleyiciler arasından bir kişi Trump’a doğru sahneye cep telefonu fırlattı. Fırlatılan cep telefonu Trump'ın uzağına düştü. Trump kısa bir süre telefonun atıldığı yöne doğru baktıktan sonra konuşmasına başladı. Cep telefonu atan kişi tutuklandı.

 

TRUMP DA KALEM FIRLATTI

BM Silah Ticareti Anlaşması’ndan imzasını çekeceğine dair bir belgeyi imzalamasının ardından izleyenler tezahürat yaparken Trump elindeki kalemi katılımcılara doğru fırlattı.

Hayretler içinde izleyeceksiniz! Kıl payı kurtuldu...

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