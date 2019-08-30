Trump, Kuveyt Emiri ile Beyaz Saray'da görüşecek
ABD Başkanı Donald Trump, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmet el-Cabir es-Sabah ile 12 Eylül'de Beyaz Saray'da görüşecek.
- AA
Beyaz Saray Basın Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Trump, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah'ı 12 Eylül'de Beyaz Saray'da ağırlayacak.
Görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik ve güvenlik iş birliğinin yanı sıra bölgesel konular ele alınacak.
Trump ve Şeyh Sabah, en son 5 Eylül 2018'de Beyaz Saray'da görüşmüştü.
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