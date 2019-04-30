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Trump, Deutsche Bank ve Capital One bankalarının mali kayıtlarının takibine karşı harekete geçti

ABD Başkanı Donald Trump, aile üyeleri ve şirketler grubu, Deutsche Bank ve Capital One bankalarının, mali kayıtlarıyla ilgili Kongre'de soruları yanıtlamalarını engellemek amacıyla mahkemeye başvurdu.

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ABD basınında çıkan haberlere göre, Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Adam Schiff ve Mali Hizmetler Komitesi Başkanı Maxine Waters'ın, ABD Başkanı'nın mali kayıtlarının takibi amacıyla Kongre'ye davetiye çıkarmasının ardından Trump ailesi ve şirketleri, New York'ta Deutsche Bank ve Capital One bankalarının ifade vermesini engellemek için hukuki süreç başlattı.

Şikayet dilekçesinde, "Kongre'de ifade verme çağrısının, mali durumunun ve şirketlerinin didik didik edilerek ABD Başkanı Donald Trump'ı rahatsız etmek ve Başkan'a siyasi açıdan zarar verebilecek herhangi bir materyal elde etmek için yapıldığı" ifade edildi.

Trump'ın avukatları, "Başkan'ın, ailesinin ve iş yerlerinin mahremiyetini korumak amacıyla" davetin iptalini ve finansal kurumların kayıtları teslim etmesinin engellenmesini istiyor.

Deutsche Bank'ın, davet üzerine Trump'ın finansal kayıtlarını New York Başsavcılığına vermeye başladığı yönünde haberler çıkmıştı.

ABD Başkanı Trump, Kongre'de Demokratlar tarafından çıkarılan her davete karşı mücadele etmeyi planladığını açıklamıştı.

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