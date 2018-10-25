Trump, Meksika sınırına takviye birlik gönderiyor

Amerika Birleşik Devletleri basını, adlarını vermedikleri ABD’li diplomatlara dayandırdıkları haberlerinde, Trump yönetiminin, Orta Amerika ülkelerinden ABD’ye yapılan göçü önlemek için Meksika sınırına çok sayıda askeri birlik takviyesinde bulunmaya hazırlandığını duyurdu. Yapılan haberlerde ABD Savunma Bakanı James Mattis’in konu ile alakalı çalışmalar yürüttüğü iddia edildi.

Meksika sınırında yaşanalar hakkında sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Trump, “ ‘Milli Alarm’ için orduyu görünür kılacağım, onlar durdurulacaklar” ifadelerini kullanmıştı.