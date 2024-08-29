78 yaşındaki Trump, 3 Eylül'de raflarda yerini alması beklenen Save America! (Amerika'yı Kurtarın) adlı kitabında 40 yaşındaki Zuckerberg ile yaptığı görüşmeyi anlattı ve 2020 seçimleri konusunda öfkesini dile getirdi.

Trump, Harris ile 10 Eylül'de canlı yayına katılacağını açıkladı Star Gazetesi'nin Politico'dan aktardığı habere göre Trump, kitapta "Onu yakından izliyoruz ve bu sefer yasa dışı bir şey yaparsa hayatının geri kalanını hapiste geçirecek. 2024 Başkanlık Seçimi'nde hile yapan diğerleri gibi..." dedi.

Defalarca kez Zuckerberg'i hedef alan söylemlerde bulunan ABD'nin 45. başkanı, bu yılın başlarında yaptığı bir açıklamada, TikTok'a destek vererek "TikTok'tan kurtulursanız, Facebook ve Zuckerschmuck işlerini ikiye katlayacak" uyarısında bulundu.

Trump açıkladı: Musk kabinede yer alacak mı? Geçtiğimiz ay Trump, Truth Social'da Zuckerberg'i hedef alarak, "SEÇİM DOLANDIRICILARI daha önce hiç görülmemiş seviyelerde ve uzun süreler hapis cezasına çarptırılacaklar. Senin kim olduğunu zaten biliyoruz. YAPMAYIN! ZUCKERBUCKS, dikkatli ol" dedi.

"Zuckerbucks" Zuckerberg ve eşi Priscilla Chan'ın Kovid-19 salgını sırasında eyalet ve yerel yönetimlerin seçimlerini yürütmelerine yardımcı olmak için bağışladıkları yaklaşık 420 milyon dolara bir göndermedir.