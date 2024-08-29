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Dünya

Trump, Meta'nın seçimlerde 'hile yapması' halinde Zuckerberg'i hapisle tehdit etti

ABD eski Başkanı ve Kasım ayında yapılacak seçimlerde Cumhuriyetçilerin başkan adayı olan Donald Trump, Meta CEO'su Mark Zuckerberg'i hedef aldı ve teknoloji devinin son seçimlerde kendisini zayıflattığını iddia ederek hapis cezası alabileceği uyarısında bulundu.

Star Gazetesi29 Ağustos 2024 Perşembe 09:30 - Güncelleme:
Trump, Meta'nın seçimlerde 'hile yapması' halinde Zuckerberg'i hapisle tehdit etti
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78 yaşındaki Trump, 3 Eylül'de raflarda yerini alması beklenen Save America! (Amerika'yı Kurtarın) adlı kitabında 40 yaşındaki Zuckerberg ile yaptığı görüşmeyi anlattı ve 2020 seçimleri konusunda öfkesini dile getirdi.

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Star Gazetesi'nin Politico'dan aktardığı habere göre Trump, kitapta "Onu yakından izliyoruz ve bu sefer yasa dışı bir şey yaparsa hayatının geri kalanını hapiste geçirecek. 2024 Başkanlık Seçimi'nde hile yapan diğerleri gibi..." dedi.

TRUMP'TAN TİKTOK UYARISI

Defalarca kez Zuckerberg'i hedef alan söylemlerde bulunan ABD'nin 45. başkanı, bu yılın başlarında yaptığı bir açıklamada, TikTok'a destek vererek "TikTok'tan kurtulursanız, Facebook ve Zuckerschmuck işlerini ikiye katlayacak" uyarısında bulundu.

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Geçtiğimiz ay Trump, Truth Social'da Zuckerberg'i hedef alarak, "SEÇİM DOLANDIRICILARI daha önce hiç görülmemiş seviyelerde ve uzun süreler hapis cezasına çarptırılacaklar. Senin kim olduğunu zaten biliyoruz. YAPMAYIN! ZUCKERBUCKS, dikkatli ol" dedi.

TRUMP'A AMBARGO UYGULADI

"Zuckerbucks" Zuckerberg ve eşi Priscilla Chan'ın Kovid-19 salgını sırasında eyalet ve yerel yönetimlerin seçimlerini yürütmelerine yardımcı olmak için bağışladıkları yaklaşık 420 milyon dolara bir göndermedir.

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Meta, Trump'ın 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınıyla ilgili eylemlerinin ardından eski başkanın Facebook ve Instagram hesaplarına erişim engeli getirdi.

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