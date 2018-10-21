Son Dakika Haberleri 21

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Trump, Prens Selman'dan övgüyle söz etti

Gazeteci Kaşıkçı'nın öldürülmesi nedeniyle daha önce Suudi yönetimine yaptırım uygulamaktan söz eden Trump, Prens bin Selman'ı bu kez 'ülkesini sadakatle seven, güçlü bir kişi' olarak tanımladı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD Başkanı Donald Trump, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi konusunda yönetiminden hiç kimsenin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı suçlamadığını belirterek, Selman'ın liderliğinden övgüyle söz etti.
 
Trump, Washington Post ile 20 dakika süren söyleşisinde, yönetiminden kimsenin Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle bağlantılı olarak Suudi Veliaht Prensi'ni suçlamadığını söyledi.
 
Selman'ın "ülkesini sadakatle seven, çok iyi kontrole sahip, güçlü bir kişi olduğu" yorumunu yapan Trump, Selman'ın yerine başka bir liderin gelmesini tercih etmeyeceğini kaydetti.
 
ABD Başkanı Trump, Washington yönetiminin Suudi Arabistan'a yaptırım uygulayıp uygulamayacağına ilişkin soruya da bu konuda bir şey söylemek için çok erken olduğu yanıtını verdi.
 
Trump, röportaj sırasında sıklıkla ABD ile Suudi Arabistan arasındaki ekonomik ilişkilere ve Selman'ın bu ilişkideki rolünün önemine işaret etti.
 
Suudi Arabistan'ın ABD'den silah satın almasını öven, petrol fiyatlarına ve İran'ı "köşeye sıkıştırmaya" atıfta bulunan Trump, "Orada İsrail'i korumaya yardım edecek başka kimsemiz yok." ifadesini kullandı.
 
Trump, ABD'nin Suudi Arabistan'a silah satışını durdurması halinde bundan Çin ve Rusya'nın çıkar elde edeceğini savundu.
 
Donald Trump ayrıca, kendisinin ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Kaşıkçı Suudi Arabistan Konsolosluğu içindeyken alınan ses ya da görüntü kaydını duymadığını ya da görmediğini söyledi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İşte Cemal Kaşıkçı´nın son görüntüleri

İşte Cemal Kaşıkçı´nın son görüntüleri

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Tarihe tanıklık eden fotoğraflar

Tarihe tanıklık eden fotoğraflar

Dakika dakika Cemal Kaşıkçı cinayeti

Dakika dakika Cemal Kaşıkçı cinayeti

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA