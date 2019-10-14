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Trump: PYD, bizi dahil etmek için DEAŞ'lıları bırakıyor olabilir

Trump, 'NATO üyesi Türkiye ile savaşacağımızı düşünenler var mı? PYD, bizi dahil etmek için bazı DEAŞ'lıları bırakıyor olabilir.' dedi.

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ABD Başkanı Donald Trump’tan Türkiye’nin terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yeni açıklamalar yaptı. 
 
ABD içinden kendisine yönelen eleştirilere yanıt veren Trump,  "NATO üyesi Türkiye ile savaşacağımızı düşünenler var mı?" dedi.
 
Cezaevindeki DEAŞ'lıların kaçtığı yönündeki açıklamaları değerlendiren Trump, Avrupa'ya suçlamalar yöneltti.
 
Trump, "Avrupa, DEAŞ'a katılan savaşçılarını geri alabilirdi ancak bunun maliyetini üstlenmek istemediler. ABD ödesin dediler” mesajını paylaştı.
 
Trump, belki de YPG/PKK’nın ABD’yi sürece dahil etmek için bir kısmını bırakıyor olabileceğini ifade etti.
 
Trump Türkiye’yi yine yaptırımla tehdit etti. 

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