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Dünya

Trump, Netanyahu ile telefonda görüştü! Gazze'de ateşkes ve esir takası ele alındı

ABD eski Başkanı ve Kasım ayında yapılacak olan seçimlerde Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşması konusunu ele aldığı iddia edildi.

AA15 Ağustos 2024 Perşembe 12:56 - Güncelleme:
Trump, Netanyahu ile telefonda görüştü! Gazze'de ateşkes ve esir takası ele alındı
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Konuyla ilgili Amerikan Axios haber sitesine açıklama yapan ABD'den ismi açıklanmayan 2 yetkiliye göre, Trump ile Netanyahu, dün telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

GAZZE'DE ATEŞKES VE ESİR TAKASI ELE ALINDI

Görüşmede, Trump ile Netanyahu'nun Gazze'de ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşmasını ele aldığı belirtilirken, yetkililerden biri Trump'ın, Netanyahu'ya anlaşmayı kabul etmesi için tavsiyede bulunmayı amaçladığını ileri sürdü.

İSRAİL HÜKÜMETİ GÖRÜŞMEYİ YALANLAMADI

İsrail Başbakanlık Ofisi, görüşmenin gerçekleştiğini yalanlamazken, Trump'ın seçim kampanyasından sorumlu ekip görüşmeye ilişkin yorum yapmayı reddetti.

Trump, haziran başında Fox News televizyonuna verdiği mülakatta, İsrail'in, "Gazze'de savaşı kazanıp hızlıca işi bitirmesi" ve esirlerin serbest bırakılmasını sağlaması gerektiğini söylemişti.

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