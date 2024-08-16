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Dünya

Trump, Netanyahu ile telefonda görüştüğü iddiasını yalanladı: O ne yaptığını biliyor

ABD eski Başkanı ve Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüştüğüne yönelik iddiaları reddetti.

AA16 Ağustos 2024 Cuma 10:06 - Güncelleme:
Trump, Netanyahu ile telefonda görüştüğü iddiasını yalanladı: O ne yaptığını biliyor
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Trump, New Jersey eyaletinin Bedminster bölgesinde düzenlediği basın toplantısında, Netanyahu ile Gazze'de ateşkes ve esir takası konularında telefon görüşmesi yaptığına yönelik iddialara yanıt verdi.

Netanyahu ile 26 Temmuz'da iki buçuk saat süren bir görüşme yaptığını aktaran Trump, o günden bu yana kendisiyle görüşmediğini ifade etti.

"ONUNLA KONUŞABİLECEĞİMİ UMUYORUM"

Trump, "Onunla konuşabileceğimi umuyorum ama o zamandan beri konuşmadım." dedi.

Netanyahu'yu ateşkes anlaşmasını kabul etmeye teşvik edip etmediğine yönelik soruya Trump, "Hayır, onu teşvik etmedim. O ne yaptığını biliyor. Onu bu işi bitirmesi için teşvik ettim." ifadelerini kullandı.

ATEŞKES VE ESİR TAKASI GÖRÜŞÜLDÜ İDDİASI

ABD'nin Axios haber sitesi, önceki gün iki Amerikalı yetkiliye dayandırdığı haberinde, Trump ile Netanyahu'nun telefonda görüştüğünü iddia etmişti. Haberde, Amerikalı yetkililerin, Netanyahu ve Trump'ın "Gazze Şeridi'nde ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşması" konusunu ele aldıklarına dair bilgi aktardığı öne sürülmüştü.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada ise Netanyahu ile Trump arasında görüşme yapıldığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirilmişti.

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