Trump, Netanyahu'yla görüşeceğini açıkladı

Trump, görüşmeye ilişkin, Social Truth hesabından bir mesaj paylaştı. Görüşmenin önce 25 Temmuz'da olacağını kaydeden Trump, daha sonra "Netanyahu'nun isteğiyle görüşmenin 26 Temmuz'a alındığını" açıkladı.

"BENİM DÖNEMİMDE BARIŞ VE İSTİKRAR VARDI"

Netanyahu'yu, 26 Temmuz Cuma günü Florida'da ağırlayacağını ifade eden Trump, "Benim ilk başkanlık dönemimde bölgede barış ve istikrar vardı. Abraham Anlaşmaları bile imzalanmıştı. Yine olacak." değerlendirmesinde bulundu.

HARRİS'E ELEŞTİRİ: DURDURAMAZ

Donald Trump, Ukrayna dahil diğer devlet başkanlarına da söylediği gibi kendisinin "güç yoluyla barış" gündeminin, savaş ve çatışmaları sonlandıracağını savundu.

Milyonlarca insanın öldüğünü dile getiren Trump, "Kamala Harris hiçbir şekilde bunu durduramaz." ifadesini kullandı.