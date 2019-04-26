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Trump: OPEC'e petrol fiyatlarını düşürme çağrısı yapıyorum

ABD Başkanı Donald Trump,'OPEC'e petrol fiyatlarını düşürme çağrısı yapıyorum' dedi. Trump'ın açıklamasıyla petrol fiyatları yüzde 2.5 oranında düştü.

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ABD Başkanı Trump OPEC'e petrol fiyatlarını indirme çağrısı yaptı. 
 
Trump'ın açıklamalarının ardından petrol fiyatları yüzde 2.5 oranında düştü.
 
Brent petrol şu dakikalarda 72 dolardan işlem görüyor.

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