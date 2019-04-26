Trump: OPEC'e petrol fiyatlarını düşürme çağrısı yapıyorum
ABD Başkanı Donald Trump,'OPEC'e petrol fiyatlarını düşürme çağrısı yapıyorum' dedi. Trump'ın açıklamasıyla petrol fiyatları yüzde 2.5 oranında düştü.
ABD Başkanı Trump OPEC'e petrol fiyatlarını indirme çağrısı yaptı.
Trump'ın açıklamalarının ardından petrol fiyatları yüzde 2.5 oranında düştü.
Brent petrol şu dakikalarda 72 dolardan işlem görüyor.
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