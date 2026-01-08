İSTANBUL 17°C / 3°C
8 Ocak 2026 Perşembe
Trump, Petro ile görüştü: Beni aramasını ve üslubunu takdir ettim

ABD Başkanı Donald Trump, Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurarak, 'Beni aramasını ve üslubunu takdir ettim. Yakın gelecekte kendisiyle görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum' açıklamasında bulundu. Trump, Petro'nun Beyaz Saray'a yapacağı ziyaret için hazırlıklara başlandığını söyledi.

8 Ocak 2026 Perşembe
Trump, Petro ile görüştü: Beni aramasını ve üslubunu takdir ettim
ABD Başkanı Donald Trump, Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu. Truth sosyal medya platformundan açıklama yapan Trump, Petro'nun uyuşturucu sorunu ve ABD ile yaşanan diğer anlaşmazlıklar konusundaki tutumunu açıklamak için kendisini aradığını belirterek, "Beni aramasını ve üslubunu takdir ettim. Yakın gelecekte kendisiyle görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum" dedi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Kolombiyalı mevkidaşı Rosa Yolanda Villavicencio'nun söz konusu görüşme için hazırlıklara başladığı bilgisini paylaşan Trump, "Görüşme Washington, D.C.'de, Beyaz Saray'da gerçekleşecek" ifadelerini kullandı. Trump, görüşmenin ne zaman yapılacağına dair detaylı bilgi vermedi.

PETRO, DİYALOG TALEBİNDE BULUNDUĞUNU AÇIKLADI

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro ise, Bogota'da düzenlenen bir mitingde yaptığı konuşmada görüşmeyi doğrulayarak, "(Trump) Başkan olduğundan beri ilk kez telefonda konuştuk" dedi. Petro, iki ülke arasında diyaloğun yeniden başlatılmasını talep ettiğini ifade etti.

TRUMP, PETRO'YU UYUŞTURUCU KAÇAKÇILIĞI İLE SUÇLAMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce yaptığı açıklamalarda, Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro'yu uyuşturucu kaçakçılığı yapmakla suçlayarak, "Kolombiya, kokain üretmeyi ve bunu ABD'ye satmayı seven hasta bir adam tarafından yönetiliyor. Şunu da söyleyeyim: Bunu çok uzun süre yapamayacak" uyarısında bulunmuştu. Trump, Venezuela'ya benzer bir askeri harekatın gerekirse Kolombiya'da yapılabileceğini belirterek, "Kolombiya'ya operasyon kulağa hoş geliyor" ifadelerini kullanmıştı.

PETRO, TRUMP'IN AÇIKLAMALARINA SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro ise, Trump'ın açıklamalarına tepki göstererek, uyuşturucuyla mücadelede somut başarılar elde edildiğini ve hükümetinin rekor miktarda kokain ele geçirdiğini hatırlatmıştı. Trump yönetimine, Kolombiya'daki uyuşturucu kaçakçılarına karşı saldırı düzenlemesi halinde çocukların öleceği uyarısında bulunan Petro, "Kolombiya'yı savunmak için elime silah almaya hazırım" demişti.

