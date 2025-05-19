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Dünya

Trump-Putin Görüşmesi sona erdi... Rusya'dan ''ateşkes mümkün'' mesajı

ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında gerçekleşen telefon görüşmesi sona erdi. Görüşmenin ardından Rusya'dan yapılan açıklamada Putin'in, 'Ukrayna ile anlaşmaya varıldığı takdirde ateşkes mümkün.' ifadelerini kullandığı bildirildi.

19 Mayıs 2025 Pazartesi 16:33 - Güncelleme:
Trump-Putin Görüşmesi sona erdi... Rusya'dan ''ateşkes mümkün'' mesajı
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Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, günlük basın toplantısında Ukrayna-Rusya savaşının eski başkan Joe Biden döneminde başladığını hatırlatarak "Ukrayna savaşı çıkmazda" dedi ve "Putin savaştan nasıl çıkar bilmiyor" ifadelerini kullandı.

"RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINDA ÇIKMAZIN FARKINDAYIZ"

ABD Başkan Yardımcı JD Vance de aynı saatlerde, "Ukrayna'da savaş konusunda görüşmelerde bir çıkmazda olduğumuzun farkındayız. Rusya barışa istekli değilse ve angaje olmak istemiyorsa ABD günün sonunda bu bizim savaşımız değil demek zorunda kalır" dedi.

KREMLİN'DEN YÜZ YÜZE GÖRÜŞME AÇIKLAMASI

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, düzenlediği basın toplantısında soruları yanıtladı. Peskov, bir basın mensubunun ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yüz yüze görüşme için hazırlık yapıp yapmadığına ilişkin soruyu yanıtlayarak, "Putin ve Trump arasında yüz yüze görüşme hazırlığı yok" dedi.

TRUMP, GÖRÜŞMELERİN ARDINDAN AÇIKLAMA YAPACAK

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump'ın Putin ve Zelenskiy ile yapacağı görüşmelerin ardından bir açıklama yapması beklendiğini söyledi. Görüşmelerin ardından da Başkan Trump açıklama yapmayı planlıyor" dedi. Leavitt, her iki görüşmenin de "önemli" olduğunu sözlerine ekledi.

"TRUMP, PUTİN İLE MUHTEMEL BİR GÖRÜŞMEYE AÇIK"

Leavitt ayrıca, "Trump, Putin ile muhtemel bir görüşmeye açık" dedi. Sözcü, Başkan Trump'ın Ukrayna'daki çatışmanın taraflarına mümkün olduğunca çabuk bir ateşkes istediğini açıkça belirttiğini de sözlerine ekledi.

GÖRÜŞME SONA ERDİ

ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında gerçekleşen telefon görüşmesi sona erdi.

Rusya tarafından gelen açıklamalarda görüşmenin 2 saatten fazla sürdüğü bildirildi. Görüşmenin ardından açıklama yapan Putin, "Çok bilgilendirici ve faydalıydı.. Ukrayna ile anlaşmaya varıldığı takdirde ateşkes mümkün. Rusya, gelecekteki barış görüşmeleri için Kiev ile memorandum üzerinde çalışmaya hazır." ifadelerini kullandı.

  • Trump Putin görüşmesi
  • Rusya Ukrayna savaşı

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