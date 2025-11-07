İSTANBUL 20°C / 14°C
Dünya

Trump ''Putin'' sinyalini verdi: Her zaman bir ihtimal var

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de görüşme ihtimali olup olmadığına ilişkin soruya 'Her zaman bir ihtimal var' dedi.

7 Kasım 2025 Cuma 20:48
Trump ''Putin'' sinyalini verdi: Her zaman bir ihtimal var
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere Beyaz Saray'a geldi. Orban'ı kapıda karşılayan Trump, basın mensuplarının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bir görüşme gerçekleştirme ihtimaline ilişkin sorusuna, "Her zaman bir ihtimal var, yüksek bir ihtimal" cevabını verdi.

ABD Başkanı Trump, "Budapeşte'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmek isterim. Önceki görüşmeyi bir sonuç elde etmeyeceğimizi düşündüğüm için iptal etmiştim. Ancak bu gerçekleşecekse Budapeşte'de olmasını isterim" dedi.

Orban ise, savaşın "çok uzak olmayan bir gelecekte sona erebileceğine inandığını" belirterek, barış çabalarına katkı vermek istediklerini ifade etti. Trump da Orban'ın Putin'i "çok iyi tanıdığını" ve bu bağın barış kanalını güçlendirebileceğini dile getirdi.

