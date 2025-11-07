Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere Beyaz Saray'a geldi. Orban'ı kapıda karşılayan Trump, basın mensuplarının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bir görüşme gerçekleştirme ihtimaline ilişkin sorusuna, "Her zaman bir ihtimal var, yüksek bir ihtimal" cevabını verdi.

ABD Başkanı Trump, "Budapeşte'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmek isterim. Önceki görüşmeyi bir sonuç elde etmeyeceğimizi düşündüğüm için iptal etmiştim. Ancak bu gerçekleşecekse Budapeşte'de olmasını isterim" dedi.

Orban ise, savaşın "çok uzak olmayan bir gelecekte sona erebileceğine inandığını" belirterek, barış çabalarına katkı vermek istediklerini ifade etti. Trump da Orban'ın Putin'i "çok iyi tanıdığını" ve bu bağın barış kanalını güçlendirebileceğini dile getirdi.