İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Mayıs 2025 Salı / 23 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,9519
  • EURO
    43,8948
  • ALTIN
    4033.85
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Trump, Putin'in ardından Zelenski ile görüştü
Dünya

Trump, Putin'in ardından Zelenski ile görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump ile iki kez telefon görüşmesi yaptığını bildirdi.

AA19 Mayıs 2025 Pazartesi 23:09 - Güncelleme:
Trump, Putin'in ardından Zelenski ile görüştü
ABONE OL

Zelenski X hesabından yaptığı açıklama, bugün ABD Başkanı Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmeleri hakkında bilgi paylaştı.

Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i aramadan önce kendisi ile görüştüğünü aktaran Zelenski, daha sonra Avrupalı liderler ile beraber bir daha ABD Başkanı'yla telefonda görüştüğünü kaydetti.

Zelenski mesajında, "Bu belirleyici bir an. Dünya artık liderlerinin gerçekten ateşkesi güvence altına alıp gerçek, kalıcı bir barışı sağlayıp sağlayamayacağını görebilir." ifadesini kullandı.

Her iki görüşmede Trump'a Ukrayna olarak koşulsuz bir ateşkese hazır olduklarını teyit ettiğini aktaran Zelenski, saldırıları durdurmadığı sürece Rusya'ya yeni yaptırımların uygulanması gerektiğini belirtti.

Savaşı bitirme yönünde Rusya ile doğrudan müzakere yapmaya hazır oldukları çağrısını yineleyen Zelenski, şu ifadeleri kullandı:

"Ayrıca Ukrayna'nın Rusya ile sonuç getirecek herhangi bir formatta doğrudan müzakerelere hazır olduğunu yineledim. Türkiye, Vatikan, İsviçre, tüm olası yerleri (görüşmeler için) değerlendiriyoruz."

Avrupa ve ABD'nin bu müzakerelerde yer alması gerektiğini vurgulayan Zelenski, ABD'nin müzakerelerden çekilmemesinin önemli olacağını kaydetti.

Zelenski, Rusya'nın savaşı sürdürmesi, esir değişimini reddetmesi ve "gerçekçi olmayan taleplerde bulunması" durumunda ABD ve Avrupa'dan yaptırımlarla baskı yapılması gerekeceğini ifade etti.

ÖNERİLEN VİDEO

Türkiye'nin gökyüzündeki vurucu gücü! Türk F-16'ları işte böyle görüntülendi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.