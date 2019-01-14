Trump, Putin’le yaptığı görüşmelerin detaylarını kurmaylarından gizlemiş

Mevcut ve eski ABD’li yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le baş başa gerçekleştirdiği görüşmelerin tercüme dökümlerini tercümanlardan aldığını ve konuşulan içeriğin detaylarına ilişkin bilgileri kurmaylarından gizlediğini aktardılar.

Amerika merkezli Wall Street Journal gazetesinde yer alan bilgiye göre, ABD’li yetkililer, Rusya Devlet Başkanı Putin’le son iki yıl içerisinde beş farklı noktada birebir görüşme gerçekleştiren ABD Başkanı Trump’ın bu noktalarda ne konuştuğuna ilişkin “gizli dosyalarda” bile detaylı bir kayıt bulunmadığını açıkladı.

“Bana sorulan en aşağılayıcı soru budur muhtemelen”

Bu durumun ortaya çıkmasının ardından Fox News sunucusu Jeanine Pirro’ya açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Trump, Putin’le özel görüşmelerinin gizlenmesi noktasında bir adımı olmadığını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Putin’le İsrail meselesinin yanı sıra bir dizi başka konuları da masaya yatırdıklarını açıklayan ABD Başkanı Trump, “Bu toplantıyı herhangi biri de dinleyebilirdi. Açık bir toplantıydı.” diye konuştu.

Fox News sunucusu Pirro’nun kendisine “Rusya için hiç çalıştınız mı ya da çalışıyor musunuz?” diye sorması üzerine lafa giren Trump, “Öyle sanıyorum ki bu şimdiye dek bana sorulan en aşağılayıcı sorudur.” ifadesini kullandı.

“Putin’e geniş manipülasyon alanı oluşturuyor”

ABD’nin eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Strobe Talbott, ABD Başkanı Trump’ın Putin’le olan görüşmelerinin gizliliğinin “sadece tarihi standartlara aykırı olmadığını, aynı zamanda ölçüyü de aşan” bir durum olduğunu söyledi.

1990’lı yıllarda dönemin ABD Başkanı Bill Clinton ile dönemin Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin arasında gerçekleşen birçok toplantıya katılmış olan Talbott, Trump’ın bu tutumuyla ilgili olarak, “Bu durum, ABD Başkanı’na hizmet etmekle yükümlü uzmanların, danışmanların ve kabine yetkililerinin ellerini kollarını bağlayarak Putin’in Trump’ı manipüle edebilmesi noktasında geniş bir alana sahip olmasına sebebiyet veriyor.” diye konuştu.