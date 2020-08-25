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Dünya

Trump: Rahip Brunson için Başkan Erdoğan ve Türk halkına minnettarız

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'un serbest bırakılmasından dolayı Türkiye'ye minnettar olduklarını vurgulayarak, 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çok iyiydi.' diye konuştu. Trump, 'Erdoğan ile birkaç konuşma yaptıktan sonra onunla anlaştık. Bunun için minnettarız ve Türk halkına da minnettarız.' ifadelerini kullandı.

AA25 Ağustos 2020 Salı 07:10 - Güncelleme: 25 Ağustos 2020 Salı 07:10
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Trump, Cumhuriyetçi Parti Kurultayının ilk gününde yayınlanması için, Beyaz Saray'da, daha önce farklı ülkelerde tutuklu ya da rehin tutulan 6 vatandaş ile bir söyleşi gerçekleştirdi.

Yaklaşık 50 ülkede tutuklu ya da rehin tutulan vatandaşlarını geri döndürdüklerini vurgulayan Trump'ın misafirleri arasında, İzmir'de terör örgütleri adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada, "örgüte yardım" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson da vardı.

"Şunu söylemeliyim ki, Cumhurbaşkanı Erdoğan çok iyiydi." ifadesini kullanan Trump, Brunson'ın "suçsuz" olduğunu savundu.

Trump, "Erdoğan ile birkaç konuşma yaptıktan sonra onunla anlaştık. Bunun için minnettarız ve Türk halkına da minnettarız. Anladığım kadarıyla sen de minnettarsın." diye konuştu.

Brunson ise bunun üzerine, "Türk halkını seviyoruz." ifadesini kullandı ve serbest bırakılması için yaptıklarından dolayı ABD Başkanı Trump'a teşekkür etti.

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