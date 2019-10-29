Trump resmen duyurdu: Bağdadi'nin yerine geçmesi beklenen kişi de öldürüldü
ABD Başkan Donald Trump, 'Bağdadi'nin yerine geçmesi muhtemel bir numaralı isim ABD güçleri tarafından etkisiz hale getirildi.' dedi.
ABD Başkan Donald Trump, "Bağdadi'nin yerine geçmesi muhtemel bir numaralı isim ABD güçleri tarafından etkisiz hale getirildi." dedi.
Trump, öldürülen teröristin kimliğini ise açıklamadı.
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