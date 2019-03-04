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Trump Riyad’a nükleer satacak

ABD’nin, Suudi Arabistan’a nükleer silah yapımında kullanılacak reaktörler satacağı öne sürüldü. Planın mimarı Başkan Donald Trump’ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner’in, satış sayesinde batmaktan kurtulduğu öğrenildi.

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Arabistan’ın Kaşıkçı cinayetinden paçayı kurtarması için Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman’a her türlü desteği veren Trump yönetiminin bir sonraki adımının Riyad’ı nükleer bir güç yapmak olduğu öğrenildi. Amerikan basını, ABD Başkanı Donald Trump’ın danışmanı ve damadı Jared Kushner’in kendi aile yatırımlarını kurtaran Suudi Arabistan’a nükleer reaktör satmak için harekete geçtiğini yazdı.  

İRAN’A YOK SELMAN’A VAR  

New York Times (NYT) gazetesi, Donald Trump yönetiminin, Suudi Arabistan’a nükleer silah yapımında kullanılabilecek nükleer reaktör satma planının olduğunu öne sürdü. NYT’nin haberinde Kushner’in geçen hafta gerçekleşen Riyad ziyaretinde Veliaht Prens Bin Selman ile Suudi nükleer programı ve Amerikan yardımını görüştüğü belirtildi. Kuzey Kore ve İran’ın nükleerden arınmasını isteyen Trump yönetiminin Suudi Arabistan’a nükleer silahlanma konusunda yardım ettiğinin vurgulandığı haberde, Trump yönetiminin Suudi Arabistan’a nükleer silah yapımında kullanılabilecek 40 adet nükleer reaktör satmayı hedeflediği kaydedildi.  

KİRLİ İLİŞKİLER AĞI

Trump’ın damadı Kushner’in ailesinin Manhattan’da 666 Fifth Avenue isimli bir mülk yüzünden emlak işinin sallantıda olduğunu hatırlatan NYT, geçen ağustos ayında Arabistan’a reaktörler satmaya çalışan Brookfield Varlık Yönetimi’nin 1,1 milyar dolarlık destekle Kushner’leri kurtardığını dile getirdi. Söz konusu ticaretin, Riyad’a nükleer transferini daha da şüpheli bir hale getirdiğine dikkat çekilirken, şimdilik programa 2 santralle başlanacağı belirtildi.  

‘Işıkları söndürmeden inemiyoruz’ 

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin işgal ve darbelerle parçaladığı Ortadoğu’ya ziyaretlerinin hala korkuyla gerçekleşmesinden şikayet etti. Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı’nda konuşan Trump, Irak’a yaptığı ziyarette uçağın ışıklarını kapatarak iniş yaptığını söyledi. ABD Başkanı, “Biz Ortadoğu’ya son 20 yılda 7 trilyon dolar harcadık ama ışıklarını kapatmadan uçağımızı indiremiyoruz. Bu çok kötü” ifadelerini kullandı. 

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