Trump rövanşa hazırlanıyor: 2020 seçimlerinde hile yapanlar yargılanacak

Eski ABD Başkanı Trump, kendisine ait Truth Social adlı sosyal medya platformundan 2020 Başkanlık seçimleri sırasında hile yaptıklarını iddia ettiği kişilere ilişkin paylaşımda bulundu.

Trump, paylaşımında "Kazandığımda hile yapan bu kişiler, bu adalet ahlaksızlığının bir daha yaşanmaması için uzun süreli hapis cezalarını da içerecek şekilde yasaların en geniş kapsamına göre yargılanacaklar." ifadesini kullandı.

Bu kişilerin arasında "avukatların, bağışçıların, yasa dışı seçmenlerin ve seçim görevlilerinin" de bulunduğunu kaydeden Trump, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinin detaylıca inceleneceği mesajını verdi.

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Partinin Başkan adayı Donald Trump, 2020 seçimlerinde 2016'dakinden çok daha fazla oy aldıklarını ancak hileye başvurulduğunu iddia etmişti.

