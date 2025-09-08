İSTANBUL 27°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Eylül 2025 Pazartesi / 16 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,2665
  • EURO
    48,4361
  • ALTIN
    4795.14
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Trump: Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili hiçbir şeyden memnun değilim
Dünya

Trump: Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili hiçbir şeyden memnun değilim

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili hiçbir şeyden 'memnun olmadığını' belirtti.

AA8 Eylül 2025 Pazartesi 11:33 - Güncelleme:
Trump: Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili hiçbir şeyden memnun değilim
ABONE OL

The Hill gazetesinin haberine göre, Maryland eyaletindeki Joint Base Andrews Hava Üssü'nde gazetecilere konuşan Trump, Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e savaşın başından bu yana düzenlediği en büyük hava saldırısı sonucunda dün ilk kez hükümet binasını vurmasının ardından konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Yaşananlardan hoşnut olmadığını ifade eden Trump, "Bunun çözüleceğine inanıyorum. Bu savaşla ilgili hiçbir şeyden memnun değilim." dedi.

Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ülkesi Rusya konusunda "kendisinden daha sert" bir lider olmadığını savunarak, savaşı sona erdirme çabalarını sürdüreceğini belirtti.

Rusya-Ukrayna savaşını sonlandırmaya yönelik barış anlaşmalarıyla ilgili "çok ilginç görüşmeler" yapıldığını dile getiren Trump, bu kapsamda Avrupalı liderlerin bu hafta başkent Washington'a geleceğini kaydetti.

Öte yandan, Trump, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'deki duruma da değinerek, "Çok yakında bir anlaşmaya varacağımızı düşünüyorum. Bu, Orta Doğu için, İsrail için, herkes için çözmek istediğimiz bir sorun." diye konuştu.

ÖNERİLEN VİDEO

Balyozlu hırsızlar kuyumcu soymaya kalktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.