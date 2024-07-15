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Dünya

Trump, saldırı sonrası konuştu: Belki şans eseri belki de Tanrı sayesinde

Pensilvanya eyaletindeki miting esnasında suikast girişimine uğrayan eski Başkan Donald Trump, yaşadıklarını 'oldukça gerçeküstü bir deneyim' olarak niteledi. Trump, '(Hayatta kalması) Belki şans eseri belki de Tanrı sayesinde. Birçok insan Tanrı sayesinde hala burada olduğumu söylüyor' dedi.

AA15 Temmuz 2024 Pazartesi 12:36 - Güncelleme:
Trump, saldırı sonrası konuştu: Belki şans eseri belki de Tanrı sayesinde
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Trump, Cumhuriyetçilerin başkan ve başkan yardımcısı adaylarının kesinleşmesi beklenen parti kongresine katılmak için Milwaukee şehrine giderken "oldukça gerçeküstü bir deneyim" olarak nitelediği suikast girişimini New York Post'a anlattı.

Trump, hastanede tedavisini yapan doktorun kendisine, daha önce böyle bir şeyle hiç karşılaşmadığını ve kurtulmasının mucize olduğunu söylediğini belirtti.

GÖÇMENLERLE İLGİLİ TABLOYU OKUYORDU

Mitingdeki konuşması esnasında yasa dışı göçmenlerle ilgili tabloyu okumak için başını hafifçe sağa doğru çevirmeseydi hayatını kaybetmiş olabileceğini vurgulayan Trump, "Burada olmamam gerekiyordu, ölmüş olmam gerekiyordu." ifadesini kullandı.

Trump, "(Hayatta kalması) Belki şans eseri belki de Tanrı sayesinde. Birçok insan Tanrı sayesinde hala burada olduğumu söylüyor." dedi.

"TEK ATIŞLA VURDULAR"

Trump, silahlı saldırının ardından konuşmasına devam etmek istediğini ancak Gizli Servis ajanları ve emniyet güçlerinin kendisini bunun güvenli olmadığı konusunda uyardığını kaydetti.

Gizli Servis personelini "kahramanca davranışlarından" ötürü takdir eden Trump, "Onu tam gözlerinin ortasından tek atışla vurdular. Harika bir iş çıkardılar. Yaşananlar hepimiz için gerçeküstü bir durum." diye konuştu.

SALDIRGANIN KİMLİĞİ AÇIKLANDI

Cumhuriyetçi Partiden başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Trump, Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Sağ kulağından yaralanan Trump'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirilmişti. Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı. FBI, incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu açıklamıştı.

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