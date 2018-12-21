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Trump: Savunma Bakanı Mattis istifa edecek

ABD Başkanı Trump'ın Suriye'den çekilme kararı almasının ardından Savunma Bakanı Mattis'in Şubat ayı içerisinde istifa edeceğini açıkladı.

  • star.com:tr
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ABD Başkanı Donald Trump Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Savunma Bakanı Mattis'in Şubat ayı sonlarında istifa edeceğini açıkladı.

SURİYE KARARI SONRASI KRİTİK İSTİFA

ABD Başkanı Trump'ın Mattis'in istifasını duyurması, ABD askerlerinin Suriye'den çekileceğini açıklamasının hemen akabinde geldi. 

Pentagon'dan yapılan açıklamalarda Trump'ın kararına karşı çıkılmış ve Pentagon-Beyaz Saray gerilimi tekrar gündeme gelmişti.

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