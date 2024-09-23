İSTANBUL 26°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Eylül 2024 Pazartesi / 20 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,121
  • EURO
    38,1373
  • ALTIN
    2883.12
  • BIST100
    9900.25
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Trump, seçimlerde kaybederse bir daha aday olmayacak
Dünya

Trump, seçimlerde kaybederse bir daha aday olmayacak

Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, 5 Kasım'daki başkanlık seçimlerini kaybetmesi halinde bir daha başkanlık yarışına girmeyi düşünmediğini açıkladı.

AA23 Eylül 2024 Pazartesi 06:45 - Güncelleme:
Trump, seçimlerde kaybederse bir daha aday olmayacak
ABONE OL

Eski ABD Başkanı Trump, gazeteci Sharyl Attkisson'ın programına katılarak seçim gündemini değerlendirdi.

Trump, seçimleri kaybetmesi halinde 2028 başkanlık seçimlerine girmeyi düşünüp düşünmediği şeklindeki bir soruya, "Hayır, düşünmüyorum. Sanıyorum hepsi bu kadar olur. Ancak umuyorum başarılı olacağız." diye cevap verdi.

78 yaşındaki Trump'ın fikir değiştirip seçimleri kaybetmesi ve sonraki başkanlık seçimlerine girmesi halinde 2028 yılında 82 yaşında olacak.

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde Trump, Demokrat rakibi Kamala Harris ile Beyaz Saray koltuğuna oturmak için yarışacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.