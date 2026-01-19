İSTANBUL 5°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ocak 2026 Pazartesi / 1 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,2792
  • EURO
    50,4065
  • ALTIN
    6495.77
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Trump, Somali asıllı Temsilciler Meclisi üyesi Omar'ın ülkesine gönderilmesi gerektiğini belirtti
Dünya

Trump, Somali asıllı Temsilciler Meclisi üyesi Omar'ın ülkesine gönderilmesi gerektiğini belirtti

ABD Başkanı Donald Trump, Somali asıllı Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Ilhan Omar'ın 'dünyanın en kötü ülkeleri arasında sayılan Somali'ye geri gönderilmesi gerektiğini' belirtti.

AA19 Ocak 2026 Pazartesi 07:34 - Güncelleme:
Trump, Somali asıllı Temsilciler Meclisi üyesi Omar'ın ülkesine gönderilmesi gerektiğini belirtti
ABONE OL

Trump, Omar hakkında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Minnesota eyaletinde 19 milyar dolarlık Somali bağlantılı bir yolsuzluk olduğunu iddia eden Trump, "ABD'den nefret eden, sürekli şikayet eden sahte Kongre üyesi Ilhan Omar da bu konuda her şeyi biliyor." ifadelerini kullandı.

Trump, şunları kaydetti:

"O hapiste olmalı, hatta daha kötü bir ceza olarak, dünyanın en kötü ülkeleri arasında sayılan Somali'ye geri gönderilmeli."

Somali asıllı Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Omar'ı "beceriksiz, berbat ve çöp" olarak nitelendiren Trump, ABD'de yaşayan Somali uyruklu göçmenlerin Minnesota eyaletini "mahvettiğini" savunmuştu. Trump, Omar'ın da "ülkeden atılması" gerektiğini söylemişti.

Omar ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Trump'a mesajım: Nefret dolu söylemlerin işe yaramayacak. Somali kökenli Amerikalılar burada kalacak." ifadesini kullanmıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Trafikte tehlikeli oyun: Çocuklar yürekleri ağza getirdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.