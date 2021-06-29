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Dünya

Trump sonrası ABD medyasına ilgi azaldı

ABD'de, eski Başkan Donald Trump Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra haberlere ilginin azaldığı, ideolojik karşıtlığa dayalı yayıncılık anlayışının büyük gerileme yaşadığı bildirildi.

AA29 Haziran 2021 Salı 22:27 - Güncelleme: 29 Haziran 2021 Salı 22:27
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Axios sitesinin okuyucu ve katılım eğilimlerine ilişkin araştırmasında, "Eski Başkan Donald Trump'ın görevden ayrılmasından bu yana geçen zamanda, medya şirketlerinin okuyucu sayıları düştü. Partizanlığa ve ideolojik mücadeleye güvenen yayıncılar özellikle büyük bir darbe aldı." ifadelerine yer verildi.

Araştırmada, "Kırgınlıkları kışkırtmak için tartışmalara bağımlı olan medya kanalları (Başkan Joe) Biden döneminde bir dayanak bulmakta zorlanıyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Web trafiği, sosyal medya katılımı ve uygulama kullanıcı analiz sonuçları dahil tüm haber endüstrisinde düşüş yaşandığı bildirilen araştırmada, sağcı medyanın bu düşüşlerden en çok etkilenen tarafta olduğu belirtildi.

Axios'un araştırmasında, çeşitli veri kaynaklarının grafiklerine dayanılarak şubattan mayısa kadar yapılan ölçümlemede, sağ medyanın bir önceki 6 aya kıyasla yüzde 44 reyting kaybı yaşadığı, bu kaybın sol medyada yüzde 27 civarında kaldığı ifade edildi.

New York Times, Wall Street Journal, USA Today ve Reuters dahil olmak üzere ana akım haber kaynaklarının da yüzde 18'lik bir kayıp yaşadığı kaydedildi.

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