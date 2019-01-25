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Trump Stone'un gözaltına alınmasını cadı avına benzetti

ABD Başkanı Donald Trump, kendisinin 1980'lerden bu yana akıl hocalığını yapan siyasi stratejist Roger Stone'un gözaltına alınmasını, 'cadı avına' benzetti.

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ABD Başkanı Donald Trump, kendisinin 1980'lerden bu yana akıl hocalığını yapan siyasi stratejist Roger Stone'un gözaltına alınmasını, "Ülkemizin tarihindeki en büyük cadı avı" ifadeleriyle değerlendirdi. 

Trump, 2016'daki seçimlerde kampanya danışmanlığını da yapan Stone'un, "tanığı yalan ifade vermeye zorlamak, soruşturmaya engel olmak ve Kongre'de yalan ifade vermek" suçlamalarıyla gözaltına alınmasına ilişkin Twitter'dan açıklamalarda bulundu.

Stone'un gözaltına alınmasını "Ülkemizin tarihindeki en büyük cadı avı" şeklinde niteleyen Trump, "Gizli anlaşma yok! Sınır Haydutları, Uyuşturucu Satıcıları ve İnsan Kaçakçılarına daha iyi davranıldı." ifadesini kullandı.

Trump, CNN'in, Stone'un Florida'da gözaltına alınma görüntülerine ilişkin de "CNN'i orada olması için kim alarma geçirdi?" sorusunu yöneltti.

Stone kefaletle serbest bırakıldı

Öte yandan bugün hakim karşısına çıkan Stone'un, 250 bin dolar kefaletle serbest bırakılmasına karar verildi. Stone, gelecek duruşmalara katıldığı müddetçe bu kefaleti ödemek zorunda kalmayacak.

Ayrıca Stone'a seyahat kısıtlaması da getirildi. Stone, sadece Güney Florida, New York, Washington DC ve Virginia'nın doğu kesimlerine seyahat edebilecek.

Bu sabah gözaltına alınmıştı

Stone, Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in yürüttüğü, Rusya'nın 2016'da ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarının araştırıldığı soruşturma kapsamında bu sabah gözaltına alınmıştı.

İddianamede, Stone, Trump'ın başkanlık seçimlerindeki rakibi Hillary Clinton'ın kampanya yöneticisi John Podesta'nın, Rus bilgisayar korsanları tarafından ele geçirilen ve Wikileaks'te yayımlanan e-posta yazışmalarıyla ilgili suçlanıyor.

Stone'un, Rus bilgisayar korsanlarıyla veya Wikileaks ile iş birliği iddiasına yer verilmezken, savcı Mueller, Stone'un Wikileaks'in elindeki bilgilerden haberdar olduğunu öne sürdü.

Rusya soruşturması sürüyor

ABD'nin en ünlü siyasi kampanya stratejistlerinden Stone'un, 1980'lerden bu yana farklı dönemlerde Trump'a strateji danışmanlığı yaptığı biliniyor.

Rusya'nın siber saldırı yoluyla ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiasıyla başlatılan ve Özel Yetkili Savcı Mueller'in sorumluluğunda yürütülen soruşturmada, özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyasında görev almış bazı kişilerin Ruslarla ilişkileri odak noktası olmuştu.

Rusya soruşturmasında şu ana kadar eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in yanı sıra Trump'ın eski kampanya menajeri Paul Manafort ve yardımcısı Rick Gates ile kampanya dönemindeki dış politika danışmanlarından George Papadopoulos, savcı Mueller tarafından suçlandı.

Flynn ve Papadopoulos suçlamaları kabul ederken, Manafort ile Gates reddetmişti. Ancak süreç içinde Gates, hakkındaki suçlamaları kabul etmiş, Manafort da 2 suçlamayla ilgili savcıyla iş birliği yapmaya ikna olmuştu.

Başkan Trump, soruşturma çerçevesinde suçlanan ya da ceza alan kişilerin eylemleri ile kendisi veya başkanlık seçimleri arasında herhangi bir bağ olduğu iddialarını reddediyor, Rusya ile arasında herhangi bir gizli iş birliği olabileceği yönündeki iddiaların, kabul edilemez olduğunu savunuyor.

Çin´den ´nükleer´ gözdağı

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