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Dünya

Trump: Süleymani 4 ABD Büyükelçiliğine saldırmaya hazırlanıyordu.

ABD Başkanı Donald Trump 'Süleymani 4 ABD Büyükelçiliğine saldırmaya hazırlanıyordu.' dedi.

Star.com.tr10.01.2020  22:39 - Güncelleme: 10.01.2020  22:58

ABD'de katıldığı bir televizyon programında soruları yanıtlayan ABD Başkanı D. Trump ABD'nin öldürdüğü Kasım Süleymani için "Süleymani'yi öldürmeden önce o 4 tane ABD Büyükelçiliğine saldırmayı planlıyordu." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump elçiliklere büyük çaplı saldırılar planlanıp planlanmadığını sorusuna "Büyük olasılıkla dört elçilik binasına saldırı planlanıyordu" dedi.

Trump, daha önce ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun da söylediği Büyükelçilik saldırılarının tarihi ve yeri hakkında ABD'nin hiçbir bilgiye sahip olmadığını söyledi. 

İran saldırısı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, gece saatlerinde ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü onlarca balistik füzeyle vurduğunu duyurmuştu. İran, saldırıda en az 80 ABD askerinin öldüğünü ileri sürmüştü.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'ın ABD askerlerinin konuşlandırıldığı Irak'ın Enbar kentinde bulunan Ayn el-Esed ile Erbil'deki üslerine 12'den fazla balistik füzeyle saldırı düzenlediğini bildirmişti.

Süleymani'nin öldürülmesi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, 3 Ocak sabahı Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5'i Iraklı toplam 10 kişi hayatını kaybetmişti.

İran lideri Ayetullah Hamaney, olayın ardından yaptığı ilk açıklamada, ABD'den intikam alınacağını söylemişti.

New York Times, Ukrayna uçağını İran füzesinin vurduğuna dair görüntülere ulaştığını iddia etti

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