Trump, Suriye'den çekilme kararı sonrası darbeci Sisi ile görüştü

ABD Başkanı Donald Trump, Mısır'ın darbeci generali Sisi ile Ortadoğu konulu bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Reuters haber ajansında yer alan bilgiye göre akşam saatlerinde gerçekleşen telefon görüşmesi hakkında detaylı bilgi verilmezken, iki liderin Ortadoğu hakkında konuştuğu belirtildi.

Mısır'dan Suriye'ye ziyaret iddiası

Başkan Trump'ın 14 Aralık 2018'de Suriye'den çekilme kararını ilan etmesinin ardından Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK'nın uzantısı SDG'nin işgali altındaki bölgelerde hakimiyeti ve kontrolü kimin sağlıyacağı tartışmalara neden olmuştu.

Başta Fransa olmak üzere çok sayıda Avrupa ülkesi ABD'nin çekilme kararına tepki göstermişti.

Esed rejimine yakın kaynakların sosyal medya hesaplarından ortaya attıkları iddiaya göre ise Mısır'ın darbeci generali Sisi, terör örgütü YPG/PKK'nın uzantısı SDG'nin işgali altındaki bölgelere üst düzey bir heyet göndererek terör örgütü ile masaya oturdu.