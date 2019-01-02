Trump: Suriye’den dört ayda çekilin!..

ABD Başkanı Donald Trump 14 Aralık’ta Başkan Erdoğan ile yaptığı görüşmeden sonra aldığı Suriye’den çekilme kararının ardından Pentagon’a 4 ay süre verdiği bildirildi. Trump yılbaşı gecesi verdiği röportajda “Suriye’ye 4-5 yıl kadar önce 3-4 ay kalmak için gittik. Ve şimdi askerlerimizi eve getirme zamanı” sözlerini tekrarladı.

ÇEKİL TALİMATINI VERDİ

New York Times gazetesinin haberine göre Trump, Pentagon’a, Suriye’deki birliklerin tamamen çekilmesi için dört ay süre verdi. Yetkililer, Trump’ın, DEAŞ’a karşı mücadeleden sorumlu Birleşik Ortak Görev Gücü-Doğal Kararlılık Harekâtı Kumandanı Korgeneral Paul J. LaCamera ile yaptığı görüşme sırasında çekilme tarihini söylediğini belirtti. Amerikan medyasının Dışişleri yetkililerine dayandırdığı haberlerde ise ABD’nin Suriye’deki askerlerinin de 60 ila 100 gün içinde ülkeden çekileceği öne sürülmüştü.

EVE DÖNME ZAMANI

Yeni yıl akşamı ABD’li yayın kuruluşu Fox News’a konuşan Trump Suriye’den çekilme konusunda şunları söyledi: Suriye’ye 4-5 yıl kadar önce 3-4 ay kalmak için gittik. Ve şimdi askerlerimizi eve getirme zamanı. Bunu çok iyi bir şekilde organize edeceğiz. DEAŞ Suriye’de büyük bir sorundu ve biz DEAŞ’ı büyük oranda temizledik. Suriye’den tamamen çekildiğimizde DEAŞ da tamamen sona erecek. Bölgede askeri üslerimiz var özellikle Irak’ta. Kimse bundan bahsetmiyor. Açık konuşmak gerekirse dediğimden daha fazlasını yaptım. DEAŞ’ı büyük ölçüde ortadan kaldırdık. Bu yine de işin tamamen bittiği anlamına gelmiyor. Bu zaman alacak. Birliklerimizi eve geri getirmemiz gerekiyor. Zamanı geldi.