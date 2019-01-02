Trump: Suriye’den dört ayda çekilin!..
ABD Başkanı Trump’ın DEAŞ ile mücadele komutanına 4 ay içinde Suriye’den çekilme işleminin tamamlanması emri verdiği belirtildi. Trump’ın çekilme kararına eleştirileri de “yalan haber medyası” ve “başarısız generaller” diye değerlendirdi.
ABD Başkanı Donald Trump 14 Aralık’ta Başkan Erdoğan ile yaptığı görüşmeden sonra aldığı Suriye’den çekilme kararının ardından Pentagon’a 4 ay süre verdiği bildirildi. Trump yılbaşı gecesi verdiği röportajda “Suriye’ye 4-5 yıl kadar önce 3-4 ay kalmak için gittik. Ve şimdi askerlerimizi eve getirme zamanı” sözlerini tekrarladı.
ÇEKİL TALİMATINI VERDİ
New York Times gazetesinin haberine göre Trump, Pentagon’a, Suriye’deki birliklerin tamamen çekilmesi için dört ay süre verdi. Yetkililer, Trump’ın, DEAŞ’a karşı mücadeleden sorumlu Birleşik Ortak Görev Gücü-Doğal Kararlılık Harekâtı Kumandanı Korgeneral Paul J. LaCamera ile yaptığı görüşme sırasında çekilme tarihini söylediğini belirtti. Amerikan medyasının Dışişleri yetkililerine dayandırdığı haberlerde ise ABD’nin Suriye’deki askerlerinin de 60 ila 100 gün içinde ülkeden çekileceği öne sürülmüştü.
EVE DÖNME ZAMANI
Yeni yıl akşamı ABD’li yayın kuruluşu Fox News’a konuşan Trump Suriye’den çekilme konusunda şunları söyledi: Suriye’ye 4-5 yıl kadar önce 3-4 ay kalmak için gittik. Ve şimdi askerlerimizi eve getirme zamanı. Bunu çok iyi bir şekilde organize edeceğiz. DEAŞ Suriye’de büyük bir sorundu ve biz DEAŞ’ı büyük oranda temizledik. Suriye’den tamamen çekildiğimizde DEAŞ da tamamen sona erecek. Bölgede askeri üslerimiz var özellikle Irak’ta. Kimse bundan bahsetmiyor. Açık konuşmak gerekirse dediğimden daha fazlasını yaptım. DEAŞ’ı büyük ölçüde ortadan kaldırdık. Bu yine de işin tamamen bittiği anlamına gelmiyor. Bu zaman alacak. Birliklerimizi eve geri getirmemiz gerekiyor. Zamanı geldi.
BAŞARISIZ GENERALLER
Başkan Trump, Twitter’dan Suriye’den çekilme kararına yönelik eleştirileri cevapladı. Yaptığı paylaşımda Trump, “Benim başkan olmadan önce DEAŞ ile dolu bir karmaşa olan Suriye’de yaptıklarımı Donald Trump’tan başkası yapmış olsaydı ulusal kahraman olurdu. DEAŞ neredeyse bitti, biz DEAŞ kalıntıları ile mücadele ederken askerlerimizi aileleri ile birlikte olmaları için yavaşça geri getiriyoruz” değerlendirmesine yer verdi. Trump, şöyle devam etti: “Suriye’den ve başka yerlerden çekilme konusunda kampanya yapmıştım. Şimdi çekilmeye başlayınca yalan haber medyası ya da benden önce işini yapamamış bazı başarısız generaller benden ve işe yarayan taktiklerimden şikayet etmeyi seviyorlar. Sadece yapacağımı söylediğim şeyleri yapıyorum ancak sonuçlar olacağını söylediğimden çok daha iyi oldu.”
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