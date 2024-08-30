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Dünya

Trump, ''sus payı'' davasıyla ilgili yeni talep

Eski ABD Başkanı ve 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçiminde Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, New York'ta suçlu bulunduğu 'sus payı' davasının federal mahkemeye taşınması yönünde adım attı.

AA30 Ağustos 2024 Cuma 11:03 - Güncelleme:
Trump, ''sus payı'' davasıyla ilgili yeni talep
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Trump'ın avukatları, Manhattan'daki federal mahkemeye başvurarak davanın bu mahkemeye taşınması ve ceza kararının ertelenmesi yönünde talepte bulundu.

Trump'ın suçlu bulunduğu "sus payı" davasına ilişkin ceza kararının eylülde açıklanması beklenirken avukatlar, davanın federal mahkemeye taşınmasıyla "tarafsız" bir alan oluşacağını iddia etti.

Avukatlar, davanın federal mahkemeye taşınması halinde Trump'a ilişkin kararın bozulması ve davanın "dokunulmazlık" gerekçesiyle reddedilmesi yönünde talepte bulunabileceklerini aktardı.

Trump'ın savunma ekibi ayrıca, "sus payı" davasında Trump'ın anayasal haklarının ihlal edildiğini ve sürecin Trump'a zarar verdiğini öne sürdü.

- TRUMP'IN "SUS PAYI" DAVASI

Eski ABD Başkanı Trump, 18 Mart 2023'te Manhattan Bölge Savcılığınca yetişkin filmlerinde oyunculuk yapan Stormy Daniels'e 2016 Başkanlık seçimleri sırasında yasa dışı "sus payı" ödenmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında büyük jüri tarafından yargılanması için suçlanmıştı.

Hakkındaki suçlamaları reddeden Trump, 15 Nisan'da New York'ta yargılanmaya başlanmış, 6 hafta süren duruşmalar sonucunda 31 Mayıs'ta mahkeme jürisi tarafından hakkındaki 34 suçlamanın tamamından suçlu bulunmuştu. Trump'ın cezasının belirleneceği duruşma 11 Temmuz'a bırakılmıştı.

ABD Yüksek Mahkemesi, hakkındaki 6 Ocak Kongre baskınındaki rolü ve 2020 başkanlık seçimlerine müdahale iddiaları için eski Başkan Trump'ın "bazı konularda dokunulmazlığı" bulunduğuna hükmetmişti.

Mahkeme, 3'e karşı 6 oyla eski Başkan'ın resmi eylemleri nedeniyle kovuşturmaya karşı dokunulmazlık hakkına sahip olduğuna ancak bu dokunulmazlığın, özel davranışları için geçerli olmadığına karar vermişti.

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