Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile ekonomik işbirliğini görüştü

Beyaz Saray'dan dün gerçekleşen Trump ve bin Selman arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, görüşmede, Orta Doğu'ya istikrar getirme, bölgesel güvenliği güçlendirme ve terörizmle mücadele çabalarının yanı sıra özellikle ABD ile Suudi Arabistan arasında gelecek dört yıla yönelik ekonomik işbirliğine ilişkin başlıkların değerlendirildiği kaydedildi.

ABD medyasına dün yansıyan haberlerde, Trump ile görüşen Veliaht Prens bin Selman'ın, "ABD'ye 600 milyar dolar yatırım yapma" vizyonunu dile getirdiği belirtilmişti.