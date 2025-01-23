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Dünya

Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile ekonomik işbirliğini görüştü

ABD Başkanı Donald Trump ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman görüşmesinde, Orta Doğu'da istikrar ve iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği başlıklarının ele alındığı bildirildi.

AA23 Ocak 2025 Perşembe 20:37 - Güncelleme:
Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile ekonomik işbirliğini görüştü
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Beyaz Saray'dan dün gerçekleşen Trump ve bin Selman arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, görüşmede, Orta Doğu'ya istikrar getirme, bölgesel güvenliği güçlendirme ve terörizmle mücadele çabalarının yanı sıra özellikle ABD ile Suudi Arabistan arasında gelecek dört yıla yönelik ekonomik işbirliğine ilişkin başlıkların değerlendirildiği kaydedildi.

ABD medyasına dün yansıyan haberlerde, Trump ile görüşen Veliaht Prens bin Selman'ın, "ABD'ye 600 milyar dolar yatırım yapma" vizyonunu dile getirdiği belirtilmişti.

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