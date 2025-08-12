İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Ağustos 2025 Salı / 18 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,7485
  • EURO
    47,6046
  • ALTIN
    4386.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Trump talimat vermişti! Ulusal Muhafızlar Washington'a gidiyor
Dünya

Trump talimat vermişti! Ulusal Muhafızlar Washington'a gidiyor

ABD Başkanı Trump'ın, 'başkent Washington'da güvenliği yeniden sağlamak' gerekçesiyle ilan ettiği kamu güvenliği acili durumunun ardından Ulusal Muhafızlar şehre gelmeye başladı. Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser ise yaptığı açıklamada, Trump yönetiminin 'suç oranları yükseliyordu' iddiasını reddettiklerini ancak Beyaz Saray'la koordineli hareket etmeyi sürdüreceklerini dile getirdi.

AA12 Ağustos 2025 Salı 20:40 - Güncelleme:
Trump talimat vermişti! Ulusal Muhafızlar Washington'a gidiyor
ABONE OL

ABD Başkanı Trump'ın Washington'daki "suç oranlarını düşürmek" ve "evsizleri temizlemek" üzere dün aldığı kararlarla ilgili tartışmalar sürerken görevlendirilen unsurlar kente sevk ediliyor.

Trump'ın Washington DC Polis Teşkilatını tamamen federal kontrol altına alması ve kente çok sayıda Ulusal Muhafızın getirilmesi yönündeki adımları hayata geçiriliyor.

Washington'da ve çevre eyaletlerde görevli 800 Ulusal Muhafız parça parça kente gelmeye ve görev yerlerine yerleşmeye başladı.

YÖNETİMİN İDDİALARI REDDEDİLDİ

Öte yandan Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser, yaptığı açıklamada, Trump yönetiminin "suç oranları yükseliyordu" iddiasını reddettiklerini ancak Beyaz Saray'la koordineli hareket etmeyi sürdüreceklerini belirtti.

Başkent Washington'da güvenliği sağlamak ve suç oranlarını düşürmek amacıyla "kamu güvenliği acil durumu" ilan eden ABD Başkanı Trump, dün, Washington polisini federal kontrol altına alacaklarını ve Ulusal Muhafızları kente getireceklerini açıklamıştı.

ABD Başkanı, bu amaçla Washington DC Özerklik Yasası'nın 740. maddesini devreye soktuğunu ve bu yasaya dayanarak güçlü tedbirler aldıklarını ifade ederek, "Washington'da kanun ve düzeni ve kamu güvenliğini yeniden tesis etmek için Ulusal Muhafızları görevlendiriyorum ve onlar görevlerini düzgün bir şekilde yerine getirmelerini sağlayacağız. Gerekirse orduyu da buraya getireceğim." diye konuşmuştu.

ÖNERİLEN VİDEO

Akıncı TİHA'dan hedefe tam isabet!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.