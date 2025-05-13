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Dünya

Trump Türkiye'ye gelecek mi? ABD'den yeni açıklama

ABD'li bir yetkili, Trump'ın İstanbul'daki görüşmeye katılma olasılığının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin üzerinde büyük bir baskı yarattığını belirterek, 'Trump'ın görüşmelere katılma kararı, büyük ölçüde Rusya Devlet Başkanı Putin'in katılımına bağlı.' ifadelerini kullandı.

AA13 Mayıs 2025 Salı 16:17 - Güncelleme:
Trump Türkiye'ye gelecek mi? ABD'den yeni açıklama
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CNN'e konuşan ABD'li bir yetkili,15 Mayıs Perşembe günü İstanbul'da yapılacak Rusya-Ukrayna görüşmeleri hakkında konuştu.

Trump'ın katılma olasılığının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin üzerinde büyük bir baskı yarattığını belirten yetkili, "Trump'ın görüşmelere katılma kararı, büyük ölçüde Rusya Devlet Başkanı Putin'in katılımına bağlı." ifadelerini kullandı.

"Şu anda her şey çok dinamik." diyen yetkili, perşembe günkü müzakerenin nasıl sonuçlanacağı konusunda kimsenin bir fikri olmadığını kaydetti.

Yetkili, "Trump katılsa da katılmasa da ABD Başkanı Trump'ın Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Kellogg ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff görüşmeler için İstanbul'da olmayı planlıyor." dedi.

Ayrıca yetkiliye göre, Trump'ın ekibi, Rusya ve Ukrayna arasında Türkiye'nin arabuluculuğunda yapılacak görüşmeleri gözlemlemeyi planlıyor.

Rusya Devlet Başkanı Putin, basına yaptığı açıklamada, Ukrayna ile barış müzakerelerine 15 Mayıs'ta İstanbul'da yeniden başlamayı teklif etmiş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan görüşmeler için platform sağlamasını isteyeceğini bildirmişti.

ABD Başkanı Trump da İstanbul'daki görüşmelerden olumlu sonuç çıkacağına inandığını belirterek, "O anda nerede olacağımı bilmiyorum. Orta Doğu'da bir yerde olacağım ama faydalı olacağını düşünürsem oraya (İstanbul'a) uçabilirim." demişti.

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