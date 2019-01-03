Trump, tweetini poster yapıp masasına koydurttu
ABD Başkanı Donald Trump 2018 yılında attığı İran'a yönelik yaptırımlarla alakalı bir tweetini poster yaptırıp masasına koydu.
- TM Dijital Haber Merkezi
ABD Başkanı Donald Trump, 2 Kasım 2018 tarihinde sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımı poster yaptırarak masasına koydu.
Trump, İran'a yönelik yaptırımlarla alakalı ve Game of Thrones dizisinden de ilham alarak, "Yaptırımlar geliyor." görselini Twitter hesabı üzerinden paylaşmıştı.
Dün akşam saatlerinde kameraların karşısına geçen Trump'ın masasının üzerinde 2 Kasım 2018'de attığı tweetini afişe bastırılarak, masanın üzerine yerleştirildiği görüldü.
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