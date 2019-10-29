Trump Twitter'dan paylaştı: İşte Bağdadi'nin sonunu getiren köpek!

ABD Başkanı Donald Trump, terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürüldüğünü pazar günü yaptığı basın açıklamasıyla duyurdu.

Trump, basın açıklamasında bir de operasyona katılan bir köpekten bahsederek yaralandığını ifade etmişti.

Pentagon'un güvenlik gerekçesiyle 'adını yayınlamayacağız' dediği köpeği sosyal medyadan paylaşan Trump, "IŞİD lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin yakalanması ve öldürülmesinde böylesine harika bir iş çıkaran harika köpeğin (ismi açıklanmadı) bir görüntüsünü açıkladık!" ifadelerini kullandı.

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