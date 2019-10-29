20°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7334
  • 6,3692
  • 274.905
  • 99838.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Trump Twitter'dan paylaştı: İşte Bağdadi'nin sonunu getiren köpek!

ABD Başkanı Donald Trump, DEAŞ lideri Bağdadi'ye düzenlenen operasyonda bir köpeğin yaralandığını açıklamıştı. Trump az önce sosyal medya hesabından yaralanan köpeğin fotoğrafını paylaştı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD Başkanı Donald Trump, terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürüldüğünü pazar günü yaptığı basın açıklamasıyla duyurdu.
 
Trump, basın açıklamasında bir de operasyona katılan bir köpekten bahsederek yaralandığını ifade etmişti.
 
Pentagon'un güvenlik gerekçesiyle 'adını yayınlamayacağız' dediği köpeği sosyal medyadan paylaşan Trump, "IŞİD lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin yakalanması ve öldürülmesinde böylesine harika bir iş çıkaran harika köpeğin (ismi açıklanmadı) bir görüntüsünü açıkladık!" ifadelerini kullandı.
.
İŞTE O PAYLAŞIM
 
 
 
 
Öte yandan Trump bugün yaptığı açıklamada, terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin ölü ele geçirildiği operasyonun görüntülerini yayımlayabileceklerini açıklamıştı.

Abdullah Avcı´nın maç sonu konuşması paylaşım rekorları kırıyor

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bu tarihlere dikkat! Sağanak yağış geliyor

Bu tarihlere dikkat! Sağanak yağış geliyor

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Cenevre'den önemli Suriye toplantısı: Yarın bir araya gelecekler

Cenevre'den önemli Suriye toplantısı: Yarın bir araya gelecekler

Gri listeye bir çizik daha!

Gri listeye bir çizik daha!

Dev maçta kazanan yok

Dev maçta kazanan yok

Cumhurbaşkanlığından Cumhuriyet'in 96. yılına özel video

Cumhurbaşkanlığından Cumhuriyet'in 96. yılına özel video

O artık en yaşlı anne! Dünya bu olayı konuşuyor

O artık en yaşlı anne! Dünya bu olayı konuşuyor

Antalya'da korku dolu anlar! 'İlk kez böyle bir şey görüyorum'

Antalya'da korku dolu anlar! 'İlk kez böyle bir şey görüyorum'
 

POPÜLER HABERLER

Teröristlerden Tel Abyad´da hain tuzak! Böyle imha edildi

Teröristlerden Tel Abyad´da hain tuzak! Böyle imha edildi

CHP'li belediyeden vatandaşlara eziyet: 1990'lara geri döndük

CHP'li belediyeden vatandaşlara eziyet: 1990'lara geri döndük

Adrenalin tutkunlarının vazgeçilmez adresi...

Adrenalin tutkunlarının vazgeçilmez adresi...

Sadece Gümüşhane'de yetişiyor! Şeker hastaları rahatlıkla tüketebiliyor

Sadece Gümüşhane'de yetişiyor! Şeker hastaları rahatlıkla tüketebiliyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA