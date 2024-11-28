İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Kasım 2024 Perşembe / 27 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,6675
  • EURO
    36,7059
  • ALTIN
    2940.77
  • BIST100
    9644.05
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Trump, Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi olarak Kellogg'u aday gösterdi
Dünya

Trump, Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi olarak Kellogg'u aday gösterdi

ABD'nin 47. başkanı olarak yeniden seçilen Donald Trump, Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi olarak, emekli general Keith Kellogg'u aday gösterdi.

AA28 Kasım 2024 Perşembe 10:14 - Güncelleme:
Trump, Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi olarak Kellogg'u aday gösterdi
ABONE OL

Trump, yeni dönemde oluşturacağı kabineyle ilgili atamalarını duyurmaya devam ediyor.

Kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social hesabından açıklama yapan Trump, Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi adayını da duyurdu.

Trump, yeni kurulan bu makama, önceki başkanlığı döneminde kabinesinde yer alan emekli general Keith Kellogg'u aday gösterdiğini kaydetti.

Kellogg'un son derece hassas ulusal güvenlik rolleri dahil "seçkin askeri ve iş kariyerine" sahip olduğunu belirten Trump, "En başından beri benimle birlikteydi. Birlikte, güç yoluyla barışı sağlayacağız, ABD'yi ve dünyayı tekrar güvenli hale getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Kellogg, 2018-2021 yıllarında dönemin Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak görev yapmıştı.

ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, göreve gelir gelmez Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bitirmeye dönük adımlar atacağını açıklamış ve bu savaşın daha fazla uzamasını istemediğini belirtmişti.

  • donal trump
  • keith kellogg

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.