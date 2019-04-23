16°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8371
  • 6,5457
  • 238.153
  • 95.952
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Trump, vatandaşları ABD'de vize aşımı yapan ülkelere yaptırım uygulayacak

Sığınmacılara set çeken, göçle en sert yöntemlerle mücadele eden ABD Başkanı Donald Trump, şimdi de vize aşımlarına, yani ülkeye yasal şekilde girip vize süresi dolduktan sonra kalmaya devam edenlere el attı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Trump, pazartesi günü imzaladığı uyarı notuyla, ABD'de kısa süreli vize alıp vize süresinden uzun kalan kişilerin en çok hangi ülkelerden geldiklerinin saptanmasını istedi. Zira Trump, vize süresini aşma oranının en yüksek olduğu ülkelerin vatandaşlarının ABD'ye girişlerini sınırlandırma ve hatta askıya almayı değerlendiriyor.
 
ABD Başkanı'nın incelenmesini istediği cezalandırma yöntemleri şunlar:
 
* Bu ülkelerin vatandaşlarına verilen vize sayısında kısıtlamaya gitmek.
 
* Bu ülkelerin vatandaşlarına verilen vizelerin süresini daha da kısaltmak.
 
* Bu ülkelerin vatandaşlarından ABD'ye seyahat edebilmeleri için daha fazla belge talep etmek.
 
* Ülkeye girişte yabancılardan bir tür kefalet parası almak ve ülkeyi terk ederlerken geri ödemek.
 
Trump'ın uyarı notu, yönetime, göçle mücadele kapsamında vize süresini aşmaları sınırlandırmanın yollarını bulmaları için talimat niteliğinde. Bu kapsamda Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve İçgüvenlik Bakanı Kevin McAleenan'a Trump'ın 'gemi azıya almış' diye nitelediği vize aşımlarıyla mücadelenin etkin yollarını bulmaları emredildi. Bu iki bakanlıktan 120 gün içinde tavsiyelerini iletmeleri talep edildi.
 
Pompeo'dan, vatandaşlarının yüzde 10'undan fazlası ABD'ye kısa süreli vizeyle giriş yapan ama süre dolduğunda çıkmayan ülkelerin hükümetleriye görüşmesini talep eden Trump, Pompeo ile McAleenan'dan tavsiyelerini hazırladıkları 4 ay boyunca boş durmamalarını, vize aşımlarını önlemek için ellerinden geleni yapmaya başlamalarını da istedi:
 
"Dışişleri ve İçgüvenlik Bakanları, göçmen vizesi niteliğinde olmayan bütün kategorilerdeki vizelerde süre aşımı oranlarını azaltmak için münasip tüm eylemlerde bulunmaya derhal başlayacaklardır."
 
Tarafsız bir STK olan Göç Araştırmaları Merkezi'ne göre ABD'de vize süressini aşarak kalanların sayısı sınırı yasadışı geçenlerin sayısından daha fazla.
 
İçgüvenlik Bakanlığı verilerine göre 2016-2017 arasında vize süresini aşarak ABD'de kalan yabancıların sayısı 1.2 milyonu geçiyor.
 
(Sputnik)

D-100´de feci kaza! O anlar kamerada...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu... Terör örgütüne darbe

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu... Terör örgütüne darbe

41 çeşit baharatla hazırlanıyor, tüm hastalıklara şifa oluyor

41 çeşit baharatla hazırlanıyor, tüm hastalıklara şifa oluyor

TBMM'de 23 Nisan özel oturumu

TBMM'de 23 Nisan özel oturumu

Sri Lanka'daki terör saldırısını DEAŞ üstlendi

Sri Lanka'daki terör saldırısını DEAŞ üstlendi

'Şehit cenazesine giderken dikkat etmemiz gerekiyor'

'Şehit cenazesine giderken dikkat etmemiz gerekiyor'

'Dizleri üzerine çöküp af için yalvaracaklar'

'Dizleri üzerine çöküp af için yalvaracaklar'

Türk zırhlısı hayat kurtaracak

Türk zırhlısı hayat kurtaracak

İBB Meclisinin genç üyeleri, Başkan Erdoğan’a teşekkür etti

İBB Meclisinin genç üyeleri, Başkan Erdoğan’a teşekkür etti
 

POPÜLER HABERLER

D-100´de feci kaza! O anlar kamerada...

D-100´de feci kaza! O anlar kamerada...

'Çöp Ev' 5.kez temizlendi! 2 kamyonet çöp çıktı

'Çöp Ev' 5.kez temizlendi! 2 kamyonet çöp çıktı

41 çeşit baharatla hazırlanıyor, tüm hastalıklara şifa oluyor

41 çeşit baharatla hazırlanıyor, tüm hastalıklara şifa oluyor

Gelibolu'ya '360 derece' kuş bakışı

Gelibolu'ya '360 derece' kuş bakışı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA