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Dünya

Trump ve Harris bazı bölgelerde seçim kampanyalarını sonlandırdı

Donald Trump seçim kampanyasını Michigan eyaletinde, Kamala Harris ise Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia kentinde noktaladı.

AA5 Kasım 2024 Salı 12:49 - Güncelleme:
Trump ve Harris bazı bölgelerde seçim kampanyalarını sonlandırdı
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Yerel basında yer alan haberlere göre, ABD'de başkan adayları Trump ve Harris seçim kampanyalarının son gününü yoğun geçirdi.

Trump, 2016 ve 2020'de yaptığı gibi son mitingi için Michigan'a gitti.

Mitingde, seçim vaatlerini bir kere daha dile getiren Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirme ve Orta Doğu'ya barış getirme sözü verdi.

Seçimden "hile yapılamayacak kadar büyük bir zaferle" ayrılacağını söyleyen Trump, "5 Kasım, Amerikan tarihinin en büyük günü olacak." dedi.

- HARRİS, SANDIK BAŞINA ÇAĞIRDI

Öte yandan Pensilvanya'daki Harris, seçmeni sandık başına gitmeye davet etti.

Harris, "Pensilvanya'da herkesin oy kullanmasına ihtiyacımız var, bu seçimin sonucunu siz belirleyeceksiniz, Pensilvanya." ifadelerini kullandı.

Demokrat aday, Philadelphia'dan kendisine oy vermeyi planlayan ve ilk kez oy kullanacak bazı seçmenlerle de sohbet etti.

ABD medyasına yansıyan haberlere göre Harris, seçim gecesi sonuçları Washington DC'de bulunan Howard Üniversitesi kampüsünde takip edecek; Trump ise Florida'da West Palm Beach'te seçim gecesini geçirecek.

- 270 DELEGEYE ULAŞAN ADAY YARIŞI KAZANACAK

538 delegenin bulunduğu seçim sisteminde 270 delegeye ulaşan adayın yarışı kazanacağı ABD başkanlık seçimlerinde 7 salıncak eyalet, yarışın kaderini belirleyecek.

Bu seçimlerde salıncak eyaletler durumunda olan Pensilvanya, Georgia, Arizona, Nevada, North Carolina, Michigan ve Wisconsin, ülkenin bir sonraki başkanının kim olacağının belirlenmesinde en büyük rolü oynayacak.

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