İSTANBUL 33°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Ağustos 2024 Cumartesi / 28 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,2309
  • EURO
    36,2864
  • ALTIN
    2608.81
  • BIST100
    10473.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Trump ve Harris canlı yayında tartışacak! Tarih belli oldu
Dünya

Trump ve Harris canlı yayında tartışacak! Tarih belli oldu

ABD'de eski Başkan ve Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı Donald Trump, 5 Kasım başkanlık seçimi öncesi Demokratların adayı Kamala Harris ile 4 Eylül'de canlı yayında karşı karşıya gelmeyi kabul etti.

AA3 Ağustos 2024 Cumartesi 11:06 - Güncelleme:
Trump ve Harris canlı yayında tartışacak! Tarih belli oldu
ABONE OL

Trump, Truth Social hesabındaki paylaşımda, muhtemel rakibi Harris ile 4 Eylül Çarşamba günü canlı yayın tartışmasını kabul ettiğini açıkladı.

Fox News'in ev sahipliğinde gerçekleşecek tartışmanın Pensilvanya'da bir sahada olacağını duyuran Trump, "Tartışma moderatörleri Bret Baier ve Martha MacCallum olacak. Kurallar ise 'Uykucu Joe' (ABD Başkanı Joe Biden) ile yaptığımız tartışmayla aynı kalacak." ifadelerini kullandı.

Trump, tartışmanın "bir saha dolusu insan" önünde yapılacağını belirterek, "Biliyorsunuz Demokratlar yenilgisini kabul eden bir adayı gayri resmi yolla yenisiyle değiştirdi. Bu daha önce hiç yapılmadı ve bunu demokrasiye bir tehdit olarak görüyorum. Ancak bu 'darbenin' sonuçlarıyla yüzleşmeye hazırım. Tartışmada Joe'yu 'çılgın Kamala' ile değiştirmeye de hazırım." ifadelerine yer verdi.

Biden ile "mücadelede" yüz milyonlarca dolar, zaman ve emek harcadığını ifade eden Trump, "Şimdi sahaya yeni bir aday attılar. Adil değil ama durum ortada. Aday kim olursa olsun kötü politikaları aynı ve bu da 4 Eylül'de açık bir şekilde ortaya çıkacaktır. Kamala Harris ile 4 Eylül'de karşı karşıya gelmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Harris ise Fox News'in teklifine henüz cevap vermedi.

- HARRİS ADAY OLMAYI GARANTİLEDİ

Bu arada, Başkan Yardımcısı Harris ise seçimde Demokratların adayı olmayı garantiledi.

Demokrat Parti Ulusal Komitesi Başkanı Jaime Harrison, Harris'in partinin başkanlık seçimindeki adayı olabilmesi için gereken yeterli delege sayısına ulaştığını duyurdu.

Demokrat Partinin başkan adayı, 19-22 Ağustos tarihlerinde Chicago kentinde yapılacak parti kongresinde resmi olarak belirlenecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.